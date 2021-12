IRPF: um quarto dos baianos ainda não entregou a declaração

Cerca 284.224 mil baianos ainda não enviaram os dados do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para a Receita Federal, de acordo com balanço divulgado pelo órgão às 10 horas desta segunda-feira, 29, véspera do prazo final para encaminhar as informações. O Leão espera receber 1,1 milhão de declarações na Bahia até esta terça, 30; ou seja, aproximadamente 25% dos baianos ainda estão pendentes.

Em todo País, foram encaminhadas 20.052.542 milhões de declarações, das 26 milhões esperadas. Portanto, cerca de 23% brasileiros ainda devem enviar os dados.

A Receita alerta aos contribuintes que não deixem para a última hora o envio da declaração do IRPF a fim de evitar problemas na transmissão dos dados para o órgão federal. A declaração pode ser enviada pela internet ou por meio de disquete entregue no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica.

Deve declarar quem recebeu a partir de R$ 24.556,65 em 2012. Quem perder o prazo pode pagar multa de no mínimo R$ 165,74, limitada a 20% do imposto devido.

Confira o tira-dúvidas sobre o IRPF do Grupo A TARDE.

