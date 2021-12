IPVA de automóveis terá redução média de 9,6% em 2013

Os baianos vão gastar menos com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no ano que vem. De acordo com a tabela divulgada ontem pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), os proprietários de automóveis de passeio terão uma redução média de 9,6% no valor do tributo em relação ao que foi pago este ano.

A TARDE simulou a redução do IPVA dos cinco modelos de automóveis mais vendidos este ano no Brasil e encontrou reduções no tributo que variam entre 6,2% e 12,1% para veículos fabricados em 2011.

A redução do tributo é definida de acordo com o valor de mercado estimado dos veículos (valor venal), que este ano tiveram uma perda mais acentuada, por conta da redução temporária da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

"A redução do IPI causa um efeito cascata no mercado. Quando cai o preço dos veículos novos, os usados também acabam perdendo valor", destaca o presidente do Sindicato das Concessionárias de Veículos na Bahia (Sindicar), Raimundo Valeriano.

Presidente da Associação das Revendas de Veículos da Bahia (Assoveba), Paulo Mascarenhas, faz coro. Contudo, ele destaca o valor do desconto ainda é baixo comparado aos preços que são praticados no mercado dos usados. "As perdas nos principais modelos hoje estão em torno de 12%", afirma.

Enquanto os donos de carros de passeio vão economizar no IPVA, os proprietários de motocicletas vão pagar mais caro no ano que vem. A alta no tributo será, em média, de 1,8%.

Os caminhões terão uma redução de 5,3% no IPVA, enquanto os ônibus e micro-ônibus terão uma queda média de 6,1%. Quando levados em conta todos os tipos de veículo tributados, a redução média do IPVA é de 4,6%.

De acordo com o diretor de arrecadação da Sefaz, Reginato Pereira, o valor médio da redução do IPVA na Bahia foi um pouco menor do que em outros estados. A justificativa é que a frota de motocicletas baiana é proporcionalmente maior. "Como as motos não foram incluídas no IPI, isso puxou a média da redução do tributo para baixo", explica Pereira.

Desconto - Os contribuintes baianos que optarem por pagar o IPVA em cota única poderão ter um desconto de 10% no valor do tributo. Para isso, o pagamento integral deve ser feito até 28 de fevereiro de 2013.

Os proprietários de veículos que quitarem o valor integral até o dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo, terão desconto de 5%.

Quem optar pelo parcelamento em três cotas pagará o valor integral do tributo. O pagamento pode ser feito em agências do Banco do Brasil ou Bradesco, mediante apresentação do número do Renavam.

A taxa de licenciamento e multas de trânsito deverão ser pagas até o vencimento da 3ª cota. Débitos anteriores do IPVA também podem ser parcelados em três vezes juntamente com o IPVA 2012.

