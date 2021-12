IPVA de 2015 terá redução média de 3,5% na Bahia

Os proprietários de automóveis na Bahia vão pagar no próximo ano, em média, 3,5% a menos no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).



Para automóveis de passeio, a redução é de 3,6%. Proprietários de motocicletas pagam 3,5% a menos. Para os caminhões, a redução é de 4,4%. Caminhonetes e veículos utilitários terão uma redução de 3,2%, e os ônibus e micro-ônibus, de 3,3%.



A nova tabela foi divulgada ontem pela Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) e publicada no Diário Oficial do Estado. O pagamento é conforme a tabela (ver abaixo) e o final da placa do carro. Veículos com final "0" vão poder pagar este ano até novembro. Em 2014, o pagamento só poderia ser feito até setembro.



A redução não é aplicável aos veículos novos, que terão o imposto calculado a partir do valor impresso na nota fiscal e multiplicado pela alíquota aplicada ao tipo de veículo. Automóveis, por exemplo, têm alíquota de 2,5%. Já as motocicletas, 1%. Veículos movidos a diesel têm alíquota de 3%.



O cálculo do novo IPVA é encomendado pela Sefaz para a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que determina o valor venal de todos os modelos para 2015, com base nos preços dos veículos praticados entre setembro e outubro de 2014.



Como exemplo, o proprietário de um Gol 1.0, comprado em 2014, pagará R$ 698 de imposto no próximo ano. Já um Palio Weekend 1.6, de 2013, terá imposto de R$ 866. Quem tiver um Celta 1.0, de 2012, pagará R$ 554.



Com o novo valor venal dos veículos, publicado no site da Sefaz (www.sefaz.ba.gov.br), é possível calcular o IPVA aplicando a alíquota de 2,5% para automóveis de passeio. A partir de janeiro de 2015, o valor do imposto estará disponível para consulta.



Descontos



Quem pagar até 6 de fevereiro de 2015 terá desconto de 10% do valor total do imposto. Ainda há a possibilidade de receber 5% de desconto ao pagar o valor integral do IPVA até o dia do vencimento da primeira cota, segundo a tabela. Sem descontos, há a possibilidade de parcelar em três vezes.



Quem perder o prazo da primeira cota perde o direito de parcelamento. Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob aceitam o pagamento com a apresentação do número do Renavam.



Para o consultor de educação financeira, José Cristiano Cartaxo, é recomendável aproveitar o desconto se o proprietário tiver dinheiro em caixa. "É inteligente que se faça essa opção. Só esse desconto de 10% supera o acumulado da inflação prevista. Nenhuma aplicação financeira conservadora tem essa rentabilidade", afirma.



Cartaxo orienta reservar uma parte do 13º salário para quitar o IPVA com desconto de 10% ou 5%.



Segundo o diretor de arrecadação da Sefaz-BA, Antônio Félix, a ampliação da tabela foi um pedido do Detran para aumentar os meses para o licenciamento e a vistoria para veículos com mais de cinco anos. "Os contribuintes devem ficar atentos com as alterações das datas. Se estão acostumados a pagar só em abril, através da placa, a primeira cota será em março".

O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação da Bahia. O estado tem cerca de 2,5 milhões de veículos.





