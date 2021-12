IPVA com placas de final 7 e 8 pode ser pago com desconto

Os proprietários de veículos com placas de final 7 e 8 poderão quitar o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto até os dias 11 e 13 deste mês, respectivamente.

Para realizar o pagamento com o abatimento, os contribuintes devem se dirigir a qualquer agência do Bradesco, Banco do Brasil, correspondentes bancários ou ao Bancoob para efetuar o pagamento em cota única, apresentando o número do Renavam.

Os contribuintes também poderão pagar o tributo em até três vezes, com vencimento da primeira parcela nas mesmas datas da cota única com desconto. Para as pessoas que preferirem quitar em cota única sem desconto, as datas são 11 de agosto, para placas com final 7 e 14 de agosto, para placas com final 8.

Calendário completo

Para os contribuintes que possuem veículos com finais de placa 9 e 0, o calendário do IPVA prevê que até 7 e 8 de julho, respectivamente, os proprietários realizem o pagamento do imposto com desconto. Aqueles com finais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tiveram prazo até o início dos meses de março, abril e maio para aproveitar o desconto de 5%.

Para pagar em cota única, sem desconto, a data do vencimento é o próximo dia 16, para veículos para placa com final de 3; dia 17, para placas com final 4; 9 de julho, para placas com final 5; 10 de julho, para placas com final 6; 11 de agosto, para placas com final 7; 14 de agosto, para placas com final 8; 8 de setembro, para placas com final 9; e 9 de setembro, para placas com final zero. Nesta data é também o final do prazo para todos os contribuintes.

O calendário de 2014 já está encerrado para os automóveis com placas com final 1 e 2.

adblock ativo