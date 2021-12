IPVA com desconto para placa de final 4 vence nesta quarta

O prazo para quitar o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto para veículos com placa com final 4 é até esta quarta-feira, 16, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

Segundo informações divulgadas pelo órgão, para obter o desconto, os contribuintes devem efetuar o pagamento à vista em qualquer agência ou caixa eletrônico do Bradesco, Banco do Brasil ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos.

O IPVA também pode ser dividido em até três vezes, sem desconto, tendo como vencimento da primeira parcela as mesmas datas da cota única com desconto.

Sem o desconto, os próximos vencimentos serão no próximo dia 12 de maio, para placas com final 1; dia 13 para o final 2; 16 de junho para final 3; 17 de junho para final 4; 9 de julho para final 5; 10 de julho para final 6; 11 de agosto para final 7; 14 de agosto para final 8; 8 de setembro para final 9; e, por fim, 9 de setembro para final 0.

