IPVA com 10% de desconto só até esta quinta-feira

Quem quer aproveitar o desconto de 10% sobre o valor total do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem até esta quinta-feira, 27, para quitar o débito à vista e aproveitar o benefício. O IPVA este ano teve valor reduzido em cerca de 4,6% em razão da queda do preço dos automóveis ano passado. Assim, quem quitar o tributo até hoje pode ter um abatimento de quase 15% se comparado ao que pagou em 2012. O imposto pode ser pago em qualquer agência do Banco do Brasil (BB) ou do Bradesco.

Já para quem está devendo o IPVA de anos-base anteriores, não haverá desconto. Mas o débito pode ser parcelado em três vezes, junto com o IPVA 2013. E não adianta pagar este ano e deixar a dívida para trás: o certificado de registro e licenciamento de veículos só é liberado após a amortização do débito total.

Numa blitz, por exemplo, o condutor sem o documento tem seu carro recolhido. O veículo só é liberado com pagamento do imposto. Quem tem multas de trânsito penduradas também precisa quitá-las para receber o documento.

O autônomo Sizendando B.R. está em débito com o IPVA de 2012, no valor de R$ 1.060. Ele tem uma doblô 2010, carro utilitário e não quitou ainda o débito, conta ele, porque "me desorganizei, relaxei com os prazos". Resultado que, agora, terá de dar um jeito de quitar dois anos de imposto.

Ele questiona o valor do tributo: "Eu acho injusto e caro porque a gente não vê melhoria nas estradas e ruas da cidade. Eu mesmo perdi um pneu novo outro dia por causa de buraco. Tive um prejuízo de R$ 400", conta.

Mas ao contrário do que muita gente acredita a arrecadação do IPVA não é dirigido à melhoria de asfaltamento e sinalização do trânsito. O Estado ou município não têm obrigação de dar essa destinação ao dinheiro.

Acréscimos - "O débito de 2012, certamente a pessoa já foi notificada pela Secretaria da Fazenda, não tem mais desconto, tem que pagar com a multa. E se o veículo está notificado em 2012, não recebe o documento esse ano", explica Antônio Félix, diretor de arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

Ele salienta que a ideia é que o contribuinte pague na data, para evitar transtornos. "Além de tudo, se por acaso ele (contribuinte) não pagar o IPVA, no momento em que tentar transferir o bem, ele não conseguirá", completa.



Por outro lado, quem não tem todo o dinheiro na mão para quitar o débito agora pode, ainda, aproveitar o desconto de 5% se pagar o valor total à vista no dia do vencimento da primeira cota. O calendário de vencimentos está vinculado ao último número da placa do veículo. Assim, em março iniciam as cobranças de veículos com final de placa 1 e em julho os finais de placa 9 e 0. O contribuinte pode também optar pagar em até três vezes o imposto, sem desconto.

Mas se este ano há a prerrogativa da redução do valor do IPVA, por sua vez a incidência dos acréscimos moratórios para pagamento após os vencimentos das cotas não foram modificados. O contribuinte pagará 0,11% sobre o valor total, multiplicado pelo número de dias em atraso, no caso de até 30 dias de atraso e no mês do vencimento.

Se passar de 30 dias de atraso a multa pesa mais no bolso. Serão 0,11% sobre o valor total do imposto multiplicado pelo número de dias em atraso (limitado a 10%), acrescido de um percentual da taxa Selic (a acumulada do mês anterior menos a do mês do vencimento), mais 1%. Assim, na hipótese de atraso de quase um ano pode-se pagar cerca de 12% a mais sobre o valor total do IPVA.

