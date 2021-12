IPVA com 10% de desconto pode ser pago até 26 de fevereiro

O contribuinte que estiver planejando efetuar o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2014 com 10% de desconto deve ficar atento para o prazo, que vai até o dia 26 de fevereiro, em cota única (à vista). Os valores podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda da Bahia.

Conforme a Sefaz, o desconto não inclui o licenciamento e o seguro obrigatório, que são de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Para fazer o pagamento, o proprietário do veículo deve comparecer a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos.

Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071.

Para quem não puder aproveitar a redução de 10%, existe ainda a opção de pagar com 5% de abatimento. Nesse caso, é só quitar o valor integral no dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo.

Os contribuintes podem optar também por parcelar o imposto em três vezes, observando-se o vencimento da primeira cota, de acordo com o número final da placa.

Redução

Neste ano, o valor do IPVA teve uma redução média de 5%, de acordo com tabela disponível no site da Sefaz, que contém também o calendário de pagamento do imposto.

Conforme a tabela, os automóveis apresentam uma redução média de 4,6%. Para as motos, a queda é de 5,8%, em média. Também em percentuais médios, os caminhões vão pagar menos 2,6%, os ônibus e micro-ônibus, 2,1%, e os veículos utilitários, 3,8%.

A Sefaz alerta ainda que blitzes para abordagem aos contribuintes em débito com o IPVA foram reiniciadas em janeiro, na capital e, em breve, acontecerão também em cidades do interior.

As operações são realizadas conjuntamente pela Sefaz, Detran, Polícia Militar e respectivas prefeituras.

