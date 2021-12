IPVA com 10% de desconto até 28 de fevereiro

Os proprietários de veículos têm até o dia 28 de fevereiro para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 10% no pagamento em cota única. Além disso, também há a opção de pagar com 5% de abatimento. Para isso, basta o contribuinte quitar o valor integral do imposto no dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo.

Os proprietários também têm a opção de parcelar o pagamento em três vezes. O vencimento da primeira cota para os veículos de final de placa 1, por exemplo, será no dia 15 de março e placa 2, dia 16 de março.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da 3ª parcela e os débitos anteriores do IPVA também podem ser parcelados em três vezes juntamente com o IPVA 2011.

O proprietário que perder o prazo da 1ª cota deixa de ter também o direito ao parcelamento em três vezes.

O pagamento do IPVA pode ser feito em qualquer agência do Bradesco, capital, interior e outras UF, nas agências do Banco do Brasil e correspondentes bancários do Banco do Brasil.

Alerta - De acordo com o Art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) se um condutor com um veículo não licenciado for parado em uma blitz, levará uma multa de caráter gravíssima, no valor de R$ 191,54, inclusão de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além do recolhimento do veículo. Ele ainda terá que pagar a taxa do guincho que varia de acordo com a distância de onde o carro é apreendido e uma diária de R$ 16 do pátio. O proprietário só poderá retirar o veículo após efetuar o pagamento do licenciamento pendente.

O proprietário pode circular até 10 dias após o pagamento do licenciamento com o comprovante emitido pelo banco credenciado em mãos. Mas, se em até 5 dias úteis ele não receber o CRLV em sua residência, o proprietário deve se dirigir ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e verificar se o endereço cadastrado está correto, levando o comprovante de residência atualizado.

Quem ainda não recebeu o carnê do IPVA pode retirar a segunda via pela internet, no endereço eletrônico da Sefaz (www.sefaz.ba.gov.br) ou Detran-BA (www.detran.ba.gov.br). Mais informações também pelo Call Center da Secretaria (0800 071 0071).

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE IPVA 2013

Final de placa 1:

1º cota até - 18/03/2013

2º cota até - 18/04/2013

3º cota até - 20/05/2013

Cota única com desconto de 5% - 18/03/2013

Cota única sem desconto - 20/05/2013

Final de placa 2:

1º cota até - 19/03/2013

2º cota até - 19/04/2013

3º cota até - 21/05/2013

Cota única com desconto de 5% - 19/03/2013

Cota única sem desconto - 21/05/2013

Final de placa 3:

1º cota até - 22/04/2013

2º cota até - 20/05/2013

3º cota até - 20/06/2013

Cota única com desconto de 5% - 22/04/2013

Cota única sem desconto - 20/06/2013

Final de placa 4:

1º cota até - 23/04/2013

2º cota até - 21/05/2013

3º cota até - 21/06/2013

Cota única com desconto de 5% - 23/04/2013

Cota única sem desconto - 21/06/2013



Final de placa 5:

1º cota até - 20/05/2013

2º cota até - 20/06/2013

3º cota até - 22/07/2013

Cota única com desconto de 5% - 20/05/2013

Cota única sem desconto - 22/07/2013



Final de placa 6:

1º cota até - 21/05/2013

2º cota até - 21/06/2013

3º cota até - 23/07/2013

Cota única com desconto de 5% - 21/05/2013

Cota única sem desconto - 23/07/2013



Final de placa 7:

1º cota até - 17/06/2013

2º cota até - 17/07/2013

3º cota até - 19/08/2013

Cota única com desconto de 5% - 17/06/2013

Cota única sem desconto - 19/08/2013



Final de placa 8:

1º cota até - 18/06/2013

2º cota até - 18/07/2013

3º cota até - 20/08/2013

Cota única com desconto de 5% - 18/06/2013

Cota única sem desconto - 20/08/2013



Final de placa 9:

1º cota até - 22/07/2013

2º cota até - 22/08/2013

3º cota até - 23/09/2013

Cota única com desconto de 5% - 22/07/2013

Cota única sem desconto - 23/09/2013



Final de placa 0:

1º cota até - 23/07/2013

2º cota até - 23/08/2013

3º cota até - 24/09/2013

Cota única com desconto de 5% - 23/07/2013

Cota única sem desconto - 24/09/2013

