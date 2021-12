IPVA 2018 pode ser pago com 10% de desconto até 7 de fevereiro

Os motoristas que ainda não pagaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) podem optar pela cota única e quitar a taxa com 10% de desconto até o dia 7 de fevereiro.

Além disso, quem pagar o valor integral dentro do prazo terá o abatimento de 5%. Para isso, é preciso verificar as datas, que variam de acordo com o final de cada placa.

Aqueles que não puderem pagar o imposto em cota única, ou dentro do prazo, podem parcelar o IPVA em três vezes. Nesse caso, é necessário observar os vencimentos das cotas na tabela, de acordo com o número final da placa do veículo.

O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes. O pagamento pode ser feiro em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob.

Confira abaixo a tabela de pagamento

