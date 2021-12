IPVA 2014 terá redução média de 5% na Bahia

Os contribuintes baianos vão pagar em 2014 cerca de 5% a menos no valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme tabela que será divulgada, junto com o calendário de pagamento do imposto, neste sábado, 21, no site da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba).

De acordo com a tabela, os automóveis apresentam uma redução média de 4,6%. Para as motos, a queda é de 5,8%, em média. Também em percentuais médios, os caminhões vão pagar menos 2,6%; os ônibus e micro-ônibus, 2,1%, e os veículos utilitários, 3,8%.

A pesquisa sobre o pagamento do imposto foi realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), com base nos preço praticados em outubro de 2013.

Os valores poderão ser consultados no endereço www.sefaz.ba.gov.br, canal Inspetoria Eletrônica - IPVA - Base de Cálculo dos Veículos Automotores.

De acordo com o diretor de Arrecadação da Sefaz-Ba, Antônio Felix, a diminuição ocorreu principalmente em função do aumento da venda de veículos novos, impulsionada pelas medidas de desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) promovida pelo governo federal, que puxou para baixo o preço dos automóveis usados.

Pagamento

Os contribuintes baianos poderão aproveitar novamente o desconto de 10% no IPVA para pagamento em cota única até 26 de fevereiro de 2014. Existe ainda a opção de pagar com 5% de abatimento. Para isso, é só quitar o valor integral do imposto no dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo.

Os proprietários de veículos podem optar também por parcelar o imposto em três vezes, observando-se o vencimento da primeira cota na tabela, de acordo com o número final da placa do automóvel. O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com apresentação do número do Renavam.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela, e os débitos anteriores do IPVA também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2014. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes.

