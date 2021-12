IPTU sofre reajuste de 6,3%, anuncia Paulo Souto

O secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, apresenta na manhã desta terça-feira, 13, as novidades relativas à cobrança do IPTU em Salvador.

Segundo informações divulgadas durante a coletiva de imprensa realizada na sede da pasta, no centro da cidade, o reajuste do imposto - assim como o da TRSD (Taxa do Lixo) - foi de 6,3%, abaixo da inflação de 6,41%.

Os boletos de 2015 começaram a ser distribuídos para os mais de 800 mil cidadãos no dia 5 de janeiro. Os vencimentos da primeira parcela ou da cota única acontecem entre 1º e 28 de fevereiro, de acordo com a escolha do contribuinte. Já as inscrições imobiliárias não recadastradas vencem no dia 5 de cada mês.

Quem optar pelo pagamento do IPTU à vista terá 10% de desconto, mesma porcentagem para aqueles que efetuaram o recadastramento imobiliário em 2013. Já os contribuintes que preferirem dividir o pagamento podem fazê-lo em até 11 parcelas mensais, com o valor mínimo de R$ 30 por prestação.

Quem não receber o boleto até a data do vencimento pode imprimir o documento no site da Secretaria da Fazenda ou nos postos de atendimento da secretaria.

Isenção

Os imóveis residenciais com valor Venal até R$ 80 mil permanecem isentos do pagamento do IPTU e da Taxa do Lixo. Neste ano, a medida vai beneficiar 238,192 famílias.

