IPTU: Recadastramento do imóvel é válido para o contribuinte

A prefeitura iniciou nesta terça-feira, 13, o cadastramento e o recadastramento dos imóveis inscritos para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O prazo para apresentar as informações pela internet ou nas escolas do município vai até o dia 30 de setembro.

O envio das informações é importante, mesmo para os cidadãos que têm imóveis em situações irregulares, ressaltam especialistas na área tributária ouvidos pela reportagem de A TARDE. Além de atualizar a cobrança do IPTU, o cadastro vai ajudar a prefeitura a redimensionar os serviços oferecidos.

"Com o número correto de residências em uma determinada região, é possível oferecer serviços públicos de transporte, educação e saúde mais apropriados", afirma o tributarista Wagner Toledo, do escritório Toledo e Toledo Advocacia.

Ele acredita que o município precisa estar preparado para atender aos pedidos por inscrições de imóveis em situações irregulares.

"Todo mundo sabe que Salvador tem um índice de ocupação irregular muito elevado. Ou a prefeitura flexibiliza a comprovação, usando contas de luz e água, entre outros mecanismos, ou haverá uma adesão baixa. Acho que vai flexibilizar porque precisa arrecadar", diz Toledo.

O tributarista Robson Sant'ana acredita que o foco da ação será mais na atualização de valores dos imóveis já regularizados. "Eu acredito que esta ação é mais para garantir a atualização de valores dos imóveis que já estão regulares. Para os irregulares, seria necessário conceder títulos de posse antes de mais nada", diz.

Em qualquer uma das situações, a recomendação é que se busque o município para apresentar as informações atualizadas.

De acordo com o tributarista Marco Viana, o envio das informações solicitadas representa um gesto de boa-fé dos contribuintes.

"Todos aqueles que ocuparam uma área de boa-fé devem atender ao chamamento da prefeitura porque, mesmo que não consigam realizar o cadastramento, certamente vão saber o que precisam fazer para regularizar a situação", explica Viana.

Hoje existem 172 escolas estaduais preparadas para receber contribuintes que não têm acesso à internet. Até a próxima sexta-feira, todas as unidades de ensino da rede municipal estarão aptas a registrar as informações, de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Para os especialistas, a prefeitura pode aplicar multas nos contribuintes que não atualizarem os registros de imóveis por sonegar informações. "É um processo que atinge principalmente quem está se recadastrando. Isso pode ser considerado sonegação ou omissão de receita", explica Walter Toledo.

Para fazer o cadastramento pela internet, visite www.recadastramento.salvador.ba.gov.br.

