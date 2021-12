IPTU: Recadastramento de imóveis só atingiu 20% da meta

Iniciado pela prefeitura há mais de um mês, no dia 13 de agosto, o recadastramento de imóveis atingiu até o momento apenas 20% da meta estabelecida pela Secretaria Municipal da Fazenda.



O objetivo é cadastrar pelo menos 1 milhão de imóveis. Contudo, apenas 222 mil - cerca de 20% - haviam sido cadastrados ou recadastrados até às 19h desta segunda-feira, 16.

Deste total, cerca de 190 mil são imóveis que foram recadastrados por seus proprietários, enquanto 30 mil são referentes casas, apartamentos ou terrenos que não constavam nos sistemas da prefeitura. Cerca de 2.100 cadastros foram de condomínios.



Sem prorrogação



Mesmo com apenas 20% da meta cumprida, o secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, descarta a possibilidade de adiar o prazo do recadastramento, que se encerra em 30 de setembro.



"O prazo é suficiente porque o processo de cadastramento é muito simples. O problema é que as pessoas costumam deixar para a última hora", diz o secretário.

Quem não se cadastrar ou recadastrar deverá pagar multa de R$ 412,62. Quem atualmente tem isenção, poderá perdê-la.



Os imóveis não estão nos sistemas da prefeitura e não forem cadastrados serão incluídos unilateralmente, por meio de cruzamento com os bandos de dados da Embasa e da Coelba.



O cadastramento será realizado pela internet no site www.recadastramento.salvador.ba.gov.br. Além do cadastro na internet, os contribuintes deverão enviar um documento que comprove a propriedade do imóvel. Os documentos poderão ser enviados pelos Correios ou entregues de forma presencial nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).



Votação



Enquanto o recadastramento segue em andamento, o projeto que atualiza o valor venal dos imóveis tramita na Câmara Municipal.



Líder do governo na Câmara, Joceval Rodrigues (PPS), afirmou que a data de votação dependerá das negociações. "Pode ser votado daqui há uma semana ou daqui há um mês. Vamos conduzir este processo com diálogo", diz.



Já o petista Gilmar Santiago, líder da oposição, afirma que não será uma surpresa se o projeto for votado até a próxima semana. "Esta tem sido uma prática da bancada governista, Mas neste caso, o açodamento e a falta de discussão me preocupam, pois são projetos que vão doer no bolso da população".

