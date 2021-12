IPTU: prazo de vencimento aumenta para quem se recadastrou

A Prefeitura de Salvador informou, nesta terça-feira, 4, que prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que estava previsto para esta quarta-feira, 5.

A data de vencimento do imposto foi alterada para o dia 10 de fevereiro para todos os contribuintes que fizeram o cadastramento ou recadastramento do imóvel mas não receberam o desconto de 10% independentemente da checagem dos documentos encaminhados à Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Os contribuintes receberão um novo boleto.

Na semana passada, a Prefeitura ampliou o benefício do desconto para os contribuintes que fizeram o cadastramento ou recadastramento mas tiveram pendências na documentação. Todas as pessoas que fizeram o procedimento foram contempladas.

A prefeitura lembra, ainda, que quem pagar o IPTU à vista tem mais 10% de desconto.

Tumulto e fila

Nesta terça-feira, diversos contribuintes procuram atendimento na sede da Sefaz, no Centro da cidade, para regularizar a situação do tributo. A alta demanda formou uma longa fila no local e houve tumulto em frente à secretaria.

Houve discussões por conta de pessoas que furaram a fila. Além disso, alguns idosos caíram na escada de entrada no órgão e foi necessário chamar a polícia para controlar os ânimos.

A assessoria da Sefaz confirmou que os contribuintes enfrentaram uma longa fila, mas informou que não houve transtornos.

adblock ativo