IPTU: mais de 500 mil imóveis já foram recadastrados

Cerca de 515,8 mil contribuintes de Salvador realizaram até o final da tarde de desta quinta-feira, 26, o cadastramento e recadastramento de imóveis, sendo 108.460 novos cadastros, 402.411 recadastramentos e 5.014 cadastramentos de condomínios. A expectativa da prefeitura é que até o término do prazo cerca de um milhão de imóveis estejam cadastrados no sistema.

O prazo termina à meia-noite da próxima segunda-feira, dia 30. A prefeitura não prorrogará o prazo e suspenderá os benefícios ao contribuinte que não atualizar dos dados do imóvel pela internet.

Após a conclusão da etapa online, o contribuinte dispõe de 15 dias para entregar a documentação comprobatória de propriedade do imóvel na sede da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), incluindo aquele que realizar essa etapa no dia 30.

Os documentos também podem ser entregues em qualquer posto de atendimento nos SACs, na Sucom, localizada no edifício Thomé de Souza, Av. ACM, ou podem ser enviados pelos Correios ao prédio da Sefaz, Centro.

Benefícios



Os contribuintes que obedecerem ao prazo de cadastramento e recadastramento garantem 10% de desconto no IPTU de 2014 e 2015. Aqueles que possuírem imóveis com valor de mercado de até R$ 100 mil terão isenção no pagamento do imposto.

Quem perder o prazo estabelecido não terá direito ao desconto e, caso esteja atualmente isento do pagamento, terá o benefício suspenso.

adblock ativo