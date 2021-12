iPhone 4 começa a ser vendido em Salvador nesta sexta-feira

Quase três meses depois de seu lançamento nos Estados Unidos, o iPhone 4, da Apple, começa a ser vendido no Brasil nesta sexta-feira, 17. A TIM abrirá suas lojas em nove shoppings , cada um deles em um Estado (incluindo o Shopping Iguatemi de Salvador), à zero hora para iniciar as vendas do aparelho. A Oi confirmou o lançamento, a Vivo marcou o anúncio para sexta, e a Claro informou que segue as recomendações da Apple para a divulgação das informações.





Recursos – O iPhone 4 tem o recurso FaceTime, que permite a realização de videochamadas. A câmera tem 5 megapixels, e grava vídeo em alta definição. Entre os 200 mil aplicativos disponíveis na App Store, está o iMovie, que permite edição de vídeos. O aparelho foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no fim de agosto, liberando sua venda no Brasil.

Lançado em 24 de julho nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Japão, o aparelho já está sendo vendido em 22 países. Segundo a Apple, o aparelho estará disponível em 88 países até o fim deste mês. Apesar de ter enfrentado problemas técnicos no lançamento, o iPhone 4 é um sucesso de vendas, com três milhões de unidades comercializadas em todo o mundo em menos de um mês.



A espera agora é pelo lançamento no País do iPad, equipamento da Apple que está entre um celular inteligente e um computador portátil. O tablet foi homologado pela Anatel em 30 de agosto, o que liberou a Apple para comercializá-lo no Brasil. O iPad foi lançado em 3 de abril nos Estados Unidos e atingiu, no mês seguinte, a marca de três milhões de unidades vendidas.



Além dos Estados Unidos, o tablet está disponível na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Cingapura, Espanha, França, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça.

