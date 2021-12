IPCA de fevereiro é o mais baixo para o mês desde 2000, afirma IBGE

A taxa de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou fevereiro no menor nível para o mês desde o ano 2000, quando estava em 0,13%, informou nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com a alta de 0,33% no IPCA de fevereiro, o resultado acumulado em 12 meses desacelerou de 5,35% em janeiro para 4,76% em fevereiro, menor patamar desde setembro de 2010, quando estava em 4,70%. A inflação registrada no mês de fevereiro de 2016 tinha sido de 0,90%.

Alimentos

Os preços dos alimentos tiveram uma queda de 0,45% em fevereiro, contribuindo para conter a inflação do mês em 0,11 ponto porcentual, de acordo com os dados do IPCA divulgados pelo IBGE.

O grupo Alimentação e Bebidas, maior impacto negativo sobre o índice, apresentou o menor resultado desde julho de 2010, quando os alimentos ficaram 0,76% mais baratos. Considerando apenas os meses de fevereiro, o resultado de alimentação foi o mais baixo da série histórica a partir do início do Plano Real, em 1994.

Considerando os alimentos para consumo em casa, o recuo nos preços alcançou 0,75% em fevereiro, devido a reduções em todas as regiões pesquisadas: de -0,39% em São Paulo até -1,57% em Campo Grande.

Vários itens importantes na cesta de consumo do brasileiro ficaram mais baratos em fevereiro, como feijão-carioca (-14,22%) e frango inteiro (-3,83%).

Já os alimentos consumidos fora do domicílio ficaram 0,11% mais caros.

