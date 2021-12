IPCA-15 sofre desaceleração em Salvador em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) ficou em -0,03% na Região Metropolitana de Salvador em novembro, numa leve deflação e bem abaixo da variação de outubro (0,64%) e do 0,23% registrado em novembro de 2016.

O valor foi a segunda menor prévia registrada nas 11 regiões pesquisadas, acima apenas de Fortaleza (-0,05%).

Com este resultado, o IPCA-15 ficou com 2,49% no acumulado em 12 meses, valor que mostra uma desacelaração em relação ao registrado nos últimos 12 meses.

Em relação aos 11 meses deste ano, o IPCA-15 de Salvador foi de 2,44%, sendo praticamente 1/3 do índice registrado em 2016 (6,91%).

Alimentos

De acordo com o IBGE, a desaceleração do IPCA-15 em Salvador foi motivada pela queda dos preços dos alimentos (-0,87%). Ocupando 30% das despesas das famílias soteropolitanas, qualquer movimentação do preço dos alimentos tem grande impacto no índice geral de preços.

Na primeira quinzena de novembro, alguns alimentos presentes no consumo diário das famílias da Região Metropolitana de Salvador (RMS) tiveram grandes quedas de preço, como a farinha de mandioca (-8,71%), o açúcar cristal (-12,18%) e o feijão carioca (-24,74%).

Além da alimentação, outros dois dos nove grupos tiveram redução de preços: artigos de residências (-0,91%) e educação (-0,04%).

Mantendo em alta

As despesas com habitação (0,71%) e Transportes (0,28%) foram as principais pressões de alta do IPCA-15 da RMS. A influência disso foi o aumento de 2,76% da energia elétrica e de 2,41% da gasolina.

Além deles, os artigos de vestuário, com aumento de 0,64%, foram uma terceira pressão de alta importante em novembro, com o aumento.

