IPC-S sobe 0,15% em Salvador na última semana de abril

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu nas sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de abril em relação à terceira leitura do mês, divulgou a instituição nesta terça-feira, 3. Em Salvador, a inflação passou de 0,19% para 0,34%.

Nas outras regiões, as variações do IPC-S foram de 0,49% para 0,66% em Brasília; de 0,08% para 0,15% em Belo Horizonte; de 0,42% para 0,46% no Recife; de 0,26% para 0,40% no Rio de Janeiro; de 0,85% para 1,05% em Porto Alegre, e de 0,29% para 0,31% em São Paulo.

No geral, o IPC-S avançou de 0,38% para 0,49% entre os dois períodos.

