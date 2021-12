IPC-S de Salvador aumenta para 1,45%, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Salvador aumentou 0,18 ponto percentual na segunda quadrissemana de março em relação à primeira leitura do mês, de acordo com pesquisa divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 17. O percentual da capital baiana passou de 1,27% para 1,45%. Apesar da alta, o índice de Salvador ainda é o segundo mais baixo das sete capitais analisadas, atrás apenas de Recife, que caiu de 1,11% para 0,81%.

A maior alta no índice foi de 0,48 ponto percentual e ocorreu em Porto Alegre: o índice passou de 1,22% para 1,7%. Já o maior índice é de Brasília, que passou de 1,49% para 1,87%.

As outras capitais que registraram aumento do IPC-S foram as seguintes: Rio de Janeiro, de 1,09% para 1,42% e São Paulo, de 1,30% para 1,50%. Belo Horizonte registrou o mesmo índice: 1,49%.

O IPC-S é uma versão do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias com renda entre um e 33 salários mínimos mensais.

