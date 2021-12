Investir ou poupar: saiba a diferença e o melhor para você

No Brasil, a cada 10 pessoas apenas uma poupa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o percentual de investidores é de 18,4%, ou seja, a cada 10 aproximadamente dois investem. Por trás desses dados pode estar a falta de conhecimento do brasileiro sobre a diferença entre poupar e investir.

Para o planejador financeiro Janser Rojo, da Soma Invest, de uma forma geral as pessoas confundem as duas ações e por isso cometem erros financeiros. "A diferença não está no risco, no tempo e nem no tipo da aplicação e sim no objetivo que a pessoa tem com aquele dinheiro."

"Poupar é juntar dinheiro para comprar algo. Investir é você utilizar a renda gerada pelo dinheiro aplicado inicialmente.", explica o planejador.

Por exemplo, guardar dinheiro para comprar um carro, pagar a faculdade, um curso no exterior, comprar ou dar entrada em um imóvel, é poupar. Ou seja, juntar dinheiro por um período e depois gastá-lo para pagar o seu objetivo. "Poupar é indicado para objetivos de curto prazo, com valores definidos", falou Rojo.

Já no investimento, o objetivo é gerar uma renda, e essa renda ser utilizada para outro fim. Um bom exemplo disso é a previdência privada (aposentadoria).

"Você pode juntar R$ 40 mil e comprar um carro, você estará poupando, ou pode juntar os mesmos R$ 40 mil, aplicar e utilizar a renda gerada por ele para pagar as passagens de ônibus ou táxis", disse Rojo.

Outro ponto levantado pelo planejador é o medo do risco da aplicação que as pessoas têm. Para ele, as pessoas não precisam ter medo do risco e sim do desconhecimento. "O risco existe em qualquer produto financeiro, inclusive em guardar dinheiro debaixo do colchão. As pessoas precisam conhecer, pesquisar e entender a aplicação antes de adotá-la. E buscar também ajuda profissional", afirma.

Foi o que fez o médico, Mayke Aquino, de 35 anos. Ele começou a poupar aos 20 anos de idade, após ver uma entrevista de um economista, já pensando na aposentadoria.

"Na entrevista, o economista indicou que aos 20 anos a pessoa que guardasse 4 reais por dia, até os 60 anos, teria uma aposentadoria confortável. Com isso, comecei a poupar o máximo que podia.", revelou Mayke.

Anos depois, ele aplicou todo o dinheiro que poupou na bolsa de valores e atualmente aplica os dividendos da bolsa na poupança e numa previdência privada.

"Quando fui aplicar na bolsa, em 2007, ela estava em alta, então assisti a palestras, busquei livros, me informei e me cadastrei numa corretora, para me ajudar na administração das ações," disse.

Vale lembrar que é necessário contar com ajuda profissional, seja de empresas especializadas ou de planejadores autônomos. Rojo recomenda contar com profissionais com a certificação CFP (Certified Financial Planner) em português Planejador Financeiro Certificado.

Produtos Financeiros

O planejador explica que todos os produtos financeiros servem tanto para poupar quanto para investir, mas cada um apresenta características mais favoráveis para cada ação. Diante disso, ele indica três produtos para cada intenção.

Para poupar, Rojo indica a poupança, que tem baixo rendimento, mas oferece mais segurança, diferente do dinheiro guardado debaixo do colchão. O CDB, que previamente informa o quanto será pago no vencimento. E o fundo, que é formado por vários investidores que se juntam para a realização de um investimento financeiro.

Já para investir, o planejador indica os imóveis, que podem dar retorno com o aluguel; a previdência que, na aposentadoria, garante um valor extra e o fundo imobiliário que pode trazer retornos em vendas e aluguéis de prédios comerciais, por exemplo.

