Investir no ramo de alimentação é difícil, mas é promissor

Formado em administração de empresas, o mineiro Flávio César Barbosa Júnior, que se especializou em gestão de negócios, herdou o restaurante Torre de Pizza de seu pai aos 17 anos. Ele gere o negócio da família há 19 anos, com sucesso. Para incrementar seu faturamento anual, além de investir ainda mais nas unidades do restaurante em Lauro de Freitas - onde tudo começou - Praia de Buraquinho, localizada no mesmo município, Guarajuba, no Litoral Norte e Pituba, em Salvador, ele revela nesta entrevista que vai abrir cerca de 12 boxes de pizza rápida, que funcionarão nas estações do metrô e também começa a franquear seu negócio a partir do próximo ano.

Quando seu pai montou a Torre de Pizza? Conte um pouco dessa história até o momento que assumiu

Tudo começou em 1983, quando meu pai chegou de Minas Gerais para trabalhar com pedras naturais. Observando o mercado ele percebeu que as opções de restaurantes que vendiam pizza eram poucas, o mercado era bem fraco. Aí ele pensou logo em montar um na Barra. Na época pegou fogo no começo até que minha tia ofereceu uma loja que tinha em Lauro de Freitas. O município não tinha nada, era bem deserto, com mais residência do que pontos comerciais. Mas ele abriu mesmo assim. No início funcionava só à noite e não tinha entrega, claro. Nessa época o delivery não tinha sido fomentado. A partir desse pontapé começamos a desbravar Lauro de Freitas. Eu ainda era muito pequeno, só acompanhava meu pai e minha mãe, que eram os gestores do restaurante.

Como e quando começou o processo de expansão?

O negócio foi funcionando muito bem com a pizza, mas em 1991 meus pais sentiram a necessidade de incorporar a carne ao cardápio por observar que a clientela pedia muito e que aqui, assim como em Minas, existe o hábito de comer carne, do churrasco. Essa foi a primeira expansão interna da gente. Depois disso fomos para a Praia de Guarajuba, no Litoral Norte, a segunda expansão. Nessa época já tínhamos de 20 a 25 funcionários trabalhando com a gente. O negócio estava crescendo e meu pai sempre esteve à frente de tudo. Ele sempre priorizou o bom atendimento, a qualidade, a personalização do nosso serviço, tanto que desde o começo nosso churrasco é servido diferente do convencional. A carne é exclusiva do cliente, ou seja, fica no espeto, vai e volta para a mesma pessoa. O cliente escolhe a peça de carne e a servimos apenas para ele, sempre foi assim, isso personaliza muito! Acredito que essa forma de servir seja inédito por aqui. Meu pai sempre prezou pela qualidade das carnes também. Todas são de cruzamento do gado Red Angus, só trabalhamos com esse gado. É muito bom mesmo, um gado de marca, cheio de sabor, de maciez. É um gado de raça britânica, que só tem no Brasil em São Paulo, Brasília e Salvador. Apenas nós usamos essa carne aqui, porque é uma carne cara, principalmente para rodízio. Além disso o nosso tempero é bem próprio. Tem uma coisa de mineiro.. Nosso arroz é torrado no alho, temos o feijão tropeiro. Mas também atendemos a culinária baiana com nossas moquecas, pizza de lagosta, que foi premiada. Participamos em 2001, 2009 e 2010 de competições em São Paulo, foram feiras nacionais. Cada estado elege duas pizzarias e fomos escolhidos. Somos campeões da Bahia, disputamos no Brasil inteiro e ficamos em segundo lugar no ranking nacional com nossa pizza de lagosta, que é uma maravilha mesmo. Em relação a expansão da área, são 480 m2 de área para produzirmos nossas receitas e também atender bem aos nossos clientes. Em guarajuba temos apenas um box, em que vendemos pedaços de pizza no shopping. A de buraquinho dá 60 mesas, é um bistrô, lá o forte é a picanha argentina, pois o foco é mais carne e em Salvador e Lauro de Freitas sai meio a meio, pizza e carne. Na Pituba tem almoço. Prezamos muito por um ambiente familiar, por sermos um restaurante familiar, por isso investimos em parquinho infantil e atividades para a criançada, muitas vezes quem traz os pais são as crianças. Temos clientes fidelizados, alguns já até casaram aqui. Aqui dá para aproveitar a família toda, criança brinca e pais ficam tranquilos.

Como vocês desenvolvem essas receitas, vocês investiram na contratação de Chef de cozinha?

Não temos e nunca tivemos Chef. As receitas são de família. Hoje continuo a buscar novas receitas, pesquisar, observar o que o cliente pede. Não sou chefe de cozinha, nem meu pai era, mas temos boas ideias, bons fornecedores e o segredo que é o tempero da família, o toque especial, faço pizza também. O problema de se ter um Chef é que ele leva seu segredo com ele e nosso segredo da receita é que faz a casa ser de sucesso. Nossa produção é toda aqui em Lauro de Freitas. Nosso pizzaiolo abre as massas e monta a pizza, mas a receita é minha, da minha família.

Como foi assumir a gestão dos negócios aos 17 anos? Quais foram os desafios e como é administrar os restaurantes?

Foi muito difícil depois que meu pai morreu. Eu queria voltar para Minas, fiquei dividido. Tinha só 17 anos, foi um desafio enorme, digo que o maior que já passei à frente do negócio. Mas fui aprendendo com o tempo, com os clientes, com o mercado. Minha mãe estava comigo também, me dando força, resolvendo as coisas junto comigo. Não foi fácil mesmo, mas até os gerentes nos ajudaram muito. Pensei se valia a pena, se conseguiria continuar. Mas hoje é tudo diferente, é prazeroso!. Gosto dos desafios de criar pratos novos, de melhorar para o mercado, trazer novidades para os clientes. Por causa dos restaurantes fui estudar e me formei em administração com ênfase em Marketing, depois me especializei em gestão de negócios com vistas no negócio. Quando comecei a gerir já tinha uma estrutura montada, já estava consolidado no mercado baiano. Na época não era minha vocação, não era o que queria, mas aprendi a gostar. O que foi difícil é que não gostava de morar em Salvador. Minha família é toda de Minas. Eu adoro Minas, adoro frio, queria ficar lá. Acabei assumindo o restaurante, casei com uma baiana e hoje adoro a Bahia também. Na época eu tinha 17 anos e não tinha certeza de nada. Me dedico hoje 100% ao negócio. Estou aqui todos os dias às 8h da manhã. Sou eu e minha esposa que administramos tudo, ficamos à frente de tudo. Não é fácil. Não temos folga, feriado, férias. Quando todo mundo se diverte estamos trabalhando. No ramo da alimentação é preciso cuidar de perto, com muita dedicação e trabalho. É um mercado bom, promissor.

Quanto investiram em 2014? Qual a previsão para este ano? E quanto ao crescimento, qual a sua expectativa para 2015?

Em 2014 investi R$ 1,2 milhão em buraquinho. No final de 2013 foram R$ 300 mil, um total de R$ 1,5 milhão. Para este ano a previsão é mais porque estamos em expansão. Vamos investir em franquia e nosso investimento está voltado para isso. Resolvemos a parte jurídica, burocrática etc, com isso já investimos R$ 350 mil só nessa parte burocrática. A previsão é que em 2016 a gente já inicie a atividade de franquia. Quanto ao crescimento, em 2013, foi de 25% em relação a 2012. Para este ano a previsão é de crescer 7%. Isso é reflexo da crise. Antes estávamos crescendo um pouco acima da nossa média. O ano de 2013 foi ano bom para os negócios. Aí em 2014 veio a Copa, que também foi muito bom para a gente. Mas a nossa média de crescimento é de 18% ao ano. A gente se desdobra para isso, mas crescemos bem. Para isso fazemos muita parceria, happy hour, promoção de delivery, parceria com fornecedores, de cerveja de carne. Mas não temos exclusividade com nenhum parceiro. Isso porque queremos oferecer muitas opções para cliente e nossa casa não é voltada para bar e sim para reunir a família para comer bem.

E em tecnologia, quanto investiram e em quais aparatos?

Não dá para crescer sem investir em tecnologia. Somente nessa área fizemos um investimento em torno de R$ 450 mil de 2013 até agora. Temos um sistema muito bom, moderno que nos dá a possibilidade de comunicação entre as lojas. Além do aplicativo que será lançado ainda este mês para o cliente, que poderá fazer seu pedido direto do celular, de forma rápida, ágil. Tinhamos uma parceria com Ifood, mas resolvemos fazer o nosso próprio aplicativo com a parte de geo-localização, cardápio, enfim, muito moderno e prático para o cliente, quanto mais facilidade melhor. Hoje as pessoas querem praticidade e qualidade. E nós queremos fidelizar cada vez mais. Tanto que nossa média de cliente mensal é de 15 mil para um cardápio com 500 itens entra comida e bebida. Além disso temos as redes sociais, que são muito boas, têm alcance rápido e podemos interagir com os clientes. Não dá para ser aventureiro no ramo, tem de colocar a mão mesmo e seguir trabalhando com todas as possibilidades que o mercado lhe dá.

Qual a expectativa para 2016? Quais as novidades?

A nossa expectativa para 2016 é das melhores. Fechamos contrato com metrô de Salvador para instalar quiosques de venda de pizza rápida, tipo como o Subway começou, sabe. Ofereceremos as fatias nas estações. Comida boa e rápida para quem passa. A ideia é termos pelo menos 12 boxes nas estações. Com os quiosques e as franquias vamos dar uma boa implementada nos negócios. Vamos crescer mais. Baiano gosta de pizza e contamos com isso. Estamos apostando no público da comida rápida, que é cada vez maior. Outra novidade é que estamos desenvolvendo uma pizza saudável, sem glúten, além de outras coisas boas que estão por vir. A expectativa é de que criemos mais 160 empregos diretos no proximo ano. Hoje nosso carro chefe é a pizza de atum e a de tomate seco. Na carne é o cordeiro e bife Ancho, que é muito bom, carne muito macia, derrete na boca e teremos ainda mais.

