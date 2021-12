Investir em TI é essencial para crescimento e até sobrevivência da empresa

Todo mundo já ouviu que tem que se atualizar no mundo digital para não ficar para trás. Mas quando se trata de empresas, pensar na área de tecnologia da informação (TI) pode ser ainda mais necessário, para quem quer continuar no mercado. Parte das empresas já passou pela transformação digital, no entanto muitas ainda não entenderam a importância e real necessidade desse processo.

De acordo com Vicente Vale, diretor-sócio da Xlogic, toda empresa tem que ter essa preocupação, e é sim possível investir nesse tipo de serviço com pouco recurso. "Existe um estigma de que TI é cara, mas isso vai ser proporcional ao tamanho e tipo da empresa", diz. No mundo ideal, todas os negócios deveriam investir, independentemente do segmento da empresa, mas algumas sentem mais a necessidade no dia a dia, como aquelas das áreas de saúde, direito, contábil e educação. "A empresa que não enxerga a TI como estratégica está fadada ao fracasso", comenta.

Vicente Vale, sócio da empresa Xlogic

Ricardo Guerreiro, coordenador de help desk da Inovit, explica que a função da área de TI é encontrar ferramentas e otimizar o trabalho, a partir da automatização de serviços, por exemplo. Alguns dos pontos mais fortes desse trabalho é a segurança da informação, o backup e gestão de tecnologia. "O que os clientes mais pedem quando nos procuram é a redução de custos", conta.

Aos poucos a tecnologia de informação nas empresas ganha uma nova nomenclatura e está se transforma em tecnologia de negócios (TN), o que é uma mudança muito grande na forma de gerenciar, segundo o CEO da Konics, Alexandre Paoleschi. "Os negócios hoje estão se tornando cada vez mais digitais, a TI não é mais como uma ilha isolada dentro da empresa, ela precisa necessariamente participar de forma ativa", analisa.

Alguns erros são cometidos pelas organizações quando o assunto é tecnologia. "São muitas as ferramentas coletando dados soltos, sem nenhum tipo de consolidação. No dia a dia ficam muito focados em incidentes, utilizando o processo de correção automatizado, mas não se importando se impactou ou não o negócio", observa Paoleschi. Ele dá o exemplo de um cliente que conseguiu reduzir em 75% o número de incidentes com algumas ações, melhorando assim a qualidade de vida de quem trabalha na empresa, a relação com o cliente e os resultados.

Além disso, a base para a empresa é acompanhar as rotinas integralmente e o monitoramento de dados de maneira imparcial, que possibilita coletá-los de maneira transparente. "Pouco importa o segmento ou tamanho, no final das contas você vai se deparando com a necessidade da TI. Até o produtores rurais estão mais tecnológicos que muita empresa. As pequenas que querem crescer têm que se preocupar", diz Alexandre Paoleschi.

Assessoria e organização

No Melo e Novaes Advogados, que já percebeu a importância há alguns anos, o apoio da Inovit é indispensável. "Como somos da área jurídica, por mais que tenhamos curiosidade e interesse em tecnologia, não temos como fazer esse tipo de trabalho sozinhos", conta Ibsen Novaes.

Novaes explica que a TI facilita compartilhar informações

Assessorar, organizar as redes, atualizar softwares de proteção e a criação de um servidor para ser aproveitado ao máximo são os principais serviços prestados pela empresa, mas, o mais importante, para Novaes, é o compartilhamento de informações entre os advogados para que todos tenham acesso aos processos e a segurança, pela quantidade de documentos e arquivos confidenciais com que o escritório trabalha.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

