Internet teve expansão menor em 2013, informa Pnad

Pouco mais da metade dos brasileiros com mais de dez anos tinham acesso à internet em 2013. Mas o ritmo da expansão foi menor do que nos anos anteriores, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de usuários passou de 49,2% em 2012 para 50,1% do total. Em 2008, apenas 34,8% estavam conectados. Aproximadamente 87 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade usaram a internet no período de referência do levantamento, o que representa um crescimento de 2,9% (ou 2,5 milhões) de usuários em relação ao ano anterior. De 2011 para 2012, o aumento tinha sido de 6,9%; de 2009 para 2011, de 14,8%, e de 2008 para 2009, de 21,6%. Houve crescimento do contingente de internautas em todas as regiões, principalmente no Nordeste (4,9%) e no Sul (4,5%).

Jovens - Mais da metade (52,6%) dos internautas tinha de 10 a 29 anos. Os maiores índices foram registrados entre pessoas de 15 a 17 anos (76%) e 18 ou 19 anos (74,2%). Já na faixa de 50 anos ou mais, 21,6% estavam conectados. As mulheres eram maioria: 51,9% do total.

A série histórica de 2001 a 2013 mostra que a proporção de residências que tinham microcomputador com acesso à internet cresceu de 8,5% para 43,7% no período. O levantamento também indicou que 130,8 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade tinham telefone celular para uso pessoal, um crescimento de 6,3 milhões em relação ao ano anterior. O porcentual aumentou de 72,8% em 2012 para 75,5% do total da população de 10 anos ou mais.

