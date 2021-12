Internacional Marítima vai assumir o sistema ferryboat

Depois de decretar intervenção no sistema ferryboat, o governo do Estado anunciou que a Internacional Marítima - empresa que opera barcas em São Luís, no Maranhão, e no Guarujá, em São Paulo - vai assumir a operação do serviço por seis meses, em contrato com dispensa de licitação. Neste período, o governo deverá iniciar o processo licitatório para a escolha de um novo concedente.

Com forte aparato da Polícia Militar, a operação para intervenção no sistema ferryboat foi iniciada por volta das 5 horas desta quinta, 20, conforme antecipado na quarta-feira, 19, pelo jornalista Levi Vasconcelos, na coluna Tempo Presente de A TARDE. Durante toda a manhã, os diretores da TWB não compareceram ao Terminal de São Joaquim, onde funciona a sede da empresa.

Em carta aberta ao governo do Estado, a TWB Bahia classificou a medida como desnecessária. Apesar da ação, o sistema ferryboat operou normalmente com três embarcações.

A entrada da Internacional Marítima na operação do ferry, contudo, só será concretizada após o fim do processo administrativo que deve resultar no rompimento do contrato de concessão. Até lá, o sistema será gerido pela Agência Estadual Regional de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba), por meio do diretor Bruno Amorim Cruz, nomeado interventor.

Escolha - De acordo com o secretário de Infraestrutura, vice-governador Otto Alencar, a empresa Internacional Marítima foi escolhida por oferecer as melhores condições para a gestão do sistema. Ele ressalta que das três empresas consultadas, ela foi a única a aceitar as condições anteriormente oferecidas à TWB: gerir o sistema com reajuste de 5,11% nas passagens e taxa de retorno de 7,7%.

Criada em 1988, a Internacional Marítima tem sede em São Luís, no Maranhão, e conta hoje com 1,2 mil empregados. A companhia opera 60 embarcações, sendo 27 próprias.

Ainda não foi definido quais serão as responsabilidades do governo e da empresa gestora em relação a investimentos no sistema. Otto Alencar, contudo, adianta que a empresa terá que investir na recuperação das embarcações com o lucro obtido nos seis meses de gestão.

Frota - A primeira medida da intervenção será reformar e reequipar três embarcações das cinco que estão paradas. A partir deste sábado, 22, os ferries Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Agenor Gordilho seguirão para a Base Naval de Aratu, onde serão docados para manutenção.

A reforma será custeada pela Secretaria de Infraestrutura, que já recebeu crédito suplementar no seu orçamento da ordem de R$ 23 milhões. O secretário Otto Alencar, contudo, diz que a recuperação do sistema será gradual.

O objetivo é ter pelo menos seis barcos em funcionamento nos próximos meses. "Não vamos fazer nenhum milagre. É um trabalho que demanda tempo", diz Otto.

Também está prevista a recuperação dos dolphins (suportes de atracação) do Terminal de São Joaquim. A reforma será feita com dispensa de licitação.

Enquanto o governo trabalhará na recuperação dos barcos, o processo administrativo contra a TWB permanecerá em curso. A empresa tem até o dia 2 de outubro para apresentar a sua defesa.

A expectativa é que seja determinada a caducidade do contrato, em que o governo pode romper a parceria sem pagar indenização à TWB.

O governo também promete coletar novos dados sobre o dia a dia da empresa durante o período de intervenção com o objetivo de confrontar com os números apresentados pela TWB. "Não tenho a menor dúvida que vamos encontrar informações novas", afirmou Otto Alencar.

