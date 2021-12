Interesse por aluguel é maior que o de compra, mostra pesquisa

Depois de ter sido obrigado a adiar o sonho da casa própria, o baiano vê agora, com a retomada do financiamento para o setor, a possibilidade de também resgatar projetos para investir em imóveis, a partir do ano que vem. Esta é a expectativa das construtoras e incorporadoras que esperam, para 2017, uma reversão da curva descendente das vendas, em contrapartida com a volta de elevados índices na busca por aluguéis verificada este ano.

De acordo com a pesquisa FipeZap, divulgada nesta sexta-feira, 9, no estado por Eduardo Zylkberstajn, coordenador do índice, as buscas por apartamentos para alugar na Bahia aumentaram 14% nos últimos dois anos. Já as buscas por imóveis do tipo à venda caíram 18% em 2016 em comparação a 2014. Somente este ano, 63% das buscas feitas no Portal Zap, especializado em comércio de imóveis, foram para apartamentos para alugar na Bahia e 37% para comprar.

O cenário também se refletiu na mudança de comportamento dos proprietários dos imóveis: eles adiaram planos de venda e passaram a disponibilizar mais os apartamentos para locação: segundo o mesmo levantamento, o crescimento das ofertas de imóveis para locação foi de 20%, enquanto as ofertas para venda caíram 4%.

Os dados sobre o cenário imobiliário baiano em 2016, bem como as perspectivas para 2017, foram destacados na palestra proferida por Zylkberstajn, na 27ª Convenção Anual da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), que se estende até amanhã, em um resort na Praia do Forte.

O lado bom para o mercado foi a constatação da valorização dos imóveis como investimento. Mesmo com a queda nas buscas e ofertas para venda, houve crescimento de 6% no valor do metro quadrado dos apartamentos a serem vendidos, entre 2014 e 2016. Já, no caso dos aluguéis, o acirramento da crise inviabilizou maiores reajustes, com aumento do valor do metro quadrado de apenas 1% no mesmo período.

O evento segue hoje com o painel sobre negócios na era digital.

