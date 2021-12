Integração com Alemanha pode gerar mais emprego no Nordeste, diz Rui Costa

A Bahia é uma das participantes do Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2019, que acontece até esta terça-feira, 17, em Natal, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de ampliar o fluxo de negócios com investidores estrangeiros. Nesta segunda, 16, o governador Rui Costa apresentou os produtos da agricultura familiar aos governadores do Nordeste e afirmou que a relação com o país europeu pode movimentar a economia da região.

“A Alemanha é a quarta economia do mundo e, com essa integração, podemos trazer mais emprego para o Nordeste brasileiro. O encontro pode beneficiar ainda o Consórcio Nordeste, com a ampliação do comércio entre o Brasil, os estados nordestinos e o país alemão", destacou.

A Bahia conta com oito grandes empreendimentos alemães que, segundo o governo do Estado, geram 2,3 mil empregos e somam cerca R$ 4 milhões em investimentos. O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, destaca que o evento possibilita a aproximação do estado com os investidores.

"A Alemanha é um dos países que mais tem investido em nosso estado, com a Basf, Continental, Bosch, Sowitec, Siemens-Gamesa e Knauf. Além disso, em sendo Alemanha a mais importante e tecnologicamente desenvolvida economia da União Europeia, atrair suas empresas de médio e grande porte traz perspectivas de empregos e parcerias mais qualificados para nosso Estado", afirma.

As oportunidades de investimento e o ambiente de negócios da Bahia são apresentados no estande do estado no evento. Esta é a 37º edição do encontro que reúne empresários interessados em estreitar relações, fechar parcerias, fazer intercâmbio de tecnologias e efetivar negócios. O encontro econômico volta a ser realizado no Brasil em 2021 e, segundo o governo, a Bahia tem interesse em sediar o evento.

