Instituto Euvaldo Lodi comemora 50 anos com inovação

Conhecido por promover interação entre universidade e indústria, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) completa 50 anos trazendo novidades para o estado da Bahia e buscando se reposicionar focando em Gestão de Carreiras e Empresarial. O superintendente da entidade na Bahia, Evandro Mazo, lembra que o instituto trabalha fortemente a questão do estágio, razão pela qual foi criado em 1969, mas destaca que vem repensando seu posicionamento há cerca de três anos, incluindo novidades como o estágio de pós-graduação, voltado a pessoas que entram no mercado de trabalho mais tarde.

O superintendente explica que o mercado de trabalho está mudando rapidamente e novas competências são cada vez mais exigidas em razão destas transformações. O estágio de pós-graduação busca promover inovação em carreira e dentro das empresas. Outro produto recente é a gestão de bolsas de inovação, que de acordo com Evandro Mazo ajuda as empresas a repensar o seu modelo de negócio e sistematizar a gestão de inovação no dia a dia.

Outra novidade é que o IEL se tornou uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT). "Nós começamos a pensar qual o impacto que a transformação digital vai trazer para o estágio, depois começamos a alargar isso, pensar no impacto para as empresas e para as carreiras. Estamos nos reposicionando como uma ICT para poder fazer pesquisa aplicada em parceria com as universidades para estudar e entender, no âmbito das futuras profissões, quais competências os jovens precisam desenvolver para conseguir atuar nessas profissões", afirma ele.

As bolsas com duração de 6 a 18 meses têm a intenção de ajudar as empresas a executar um projeto. Mudanças também ocorrem no processo de seleção, o que antes era feito através de currículo, agora ganha um novo formato. "Estamos deixando de fazer recrutamento de seleção pelo currículo e fazendo por desafios e vivência. Convidamos jovens para fazer algumas dinâmicas em grupo e resolver desafios, através desse processo é possível observar qual a atitude do candidato em relação a trabalhar em equipe, liderar e ser contributivo, que são alguns dos itens que os nossos psicólogos avaliam", destaca Mazo.

"Estamos em 11 cidades na Bahia e em todas elas temos pelo menos um psicólogo, isso humaniza o processo. Ao final da seleção ocorre um enorme número de trocas, o jovem aprende sobre inovação, sustentabilidade, mobilidade etc, e por mais que ele não leve a vaga ele ganhou essa troca", acrescenta ele.

Programação

Uma programação especial marca a comemoração dos 50 anos do Instituto. A partir da próxima quinta-feira e até o dia 30 de novembro, o IEL realiza workshops de carreiras em seis municípios baianos. "Mudamos a maneira de se comunicar com o jovem, ao invés de uma palestra longa, diversos depoimentos de pessoas inspiradoras", salienta o superintendente.

Ainda em novembro, na próxima quinta-feira, 6, ocorre a etapa regional do Prêmio IEL de Estágio, que vai premiar 21 finalistas. O evento tem o objetivo de valorizar a educação, a formação dos futuros profissionais e o emprego das políticas de estágio nas empresas.

A programação também conta com 1° Fórum Nordeste de Supply Chain, que acontece no dia 5 de dezembro, no Hotel Fiesta, em Salvador. Além de ser um evento de networking, o Fórum Nordeste de Supply Chain busca trazer insights úteis, estratégias avançadas, melhores práticas para agilizar suas operações e estudos de caso reais de palestrantes inspiradores.

Entre as novidades proposta pelo instituto, está a reformulação do site, que ganhará também uma versão para celular e novidades como ferramentas de mapeamento de perfil comportamental e planejamento de carreira.

