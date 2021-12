Inscrições para recenseador do IBGE terminam nesta sexta; Bahia tem 12.447 vagas

Terminam nesta sexta-feira, 19, as inscrições no Processo Seletivo Simplificado que irá contratar, de forma temporária, recenseadores para o Censo Demográfico 2021, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE). São 181.898 vagas no Brasil, sendo 12.447 na Bahia.

Das vagas na Bahia, 2.627 são em Salvador e 9.820 divididas por todos os demais 416 municípios do estado. As inscrições custam R$ 25,77 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do CEBRASPE, empresa organizadora da seleção. Lá também está o edital completo, com a distribuição de vagas por município.

Os recenseadores começam a trabalhar em agosto, quando se iniciará o Censo 2021. Eles são o coração e “a cara” da operação censitária, pois visitarão cada um dos cerca de 71 milhões de domicílios do país, aplicando os questionários presencialmente ou por telefone, em busca das informações cruciais para traçar o mais amplo e detalhado retrato de quem somos, onde estamos e como vivemos.

A escolaridade exigida para a função é apenas o Ensino Fundamental completo. Os recenseadores não têm uma carga horária fixa, mas o esperado é que trabalhem pelo menos 25 horas na semana.

A remuneração é por produção e varia também de acordo com certas características da área de trabalho de cada recenseador/a. Na Bahia, a estimativa é que o valor mensal recebido fique entre cerca de R$ 700 e pouco mais de R$ 1.100, para a jornada mínima sugerida de 25 horas semanais. Em Salvador, este valor médio é de cerca de R$ 1.050.

Será possível pagar a inscrição em toda a rede bancária (inclusive pela Internet) e em casas lotéricas.

Prova

Os candidatos a recenseador farão uma prova objetiva, prevista para o dia 25/04/2021. Haverá provas em todos os municípios baianos. De acordo com sua classificação e o número de vagas disponíveis, os aprovados passarão por um treinamento, em julho, que será eliminatório e classificatório. Somente será contratado quem for aprovado nesta última etapa.

Tendo em vista a pandemia da Covid-19, a preservação da vida e da saúde de todas as pessoas envolvidas é o princípio que norteia a organização e a realização do Censo Demográfico 2021. Por isso rígidas medidas de segurança sanitária serão adotadas em todas as fases do projeto, inclusive a realização dos processos seletivos.

