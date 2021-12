Inscrições para programa de trainee da Ambev estão abertas até setembro

Os interessados em se candidatar para o processo seletivo do Programa de Trainee da cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Antarctica e Brahma, ainda podem se inscrever até o dia 15 de setembro, por meio do site da empresa. O salário inicial, durante o treinamento, é de R$ 6.100 e não há um número de vagas limitado.

Jovens de todo o Brasil com até 2 anos de formado ou que tenham previsão de formatura para o final deste ano podem se candidatar à seleção, que está com inscrições abertas desde o dia 29 de julho. Não há restrição de cursos para a realização do trainee.

Após o período de inscrições são realizadas provas on-line de perfil, inglês e raciocínio lógico. Em seguida, os candidatos participam da etapa de Business Case, quando realizam uma análise de um case on-line. Mais tarde, acontecem entrevistas presenciais em todo o país. Depois desta etapa, é feito um painel de negócios, desenvolvendo uma case em equipe. A última parte do processo são entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Ambev.

Para concorrer as vagas, é importante que o jovem possua inglês fluente, disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou até país. É muito útil que o candidato tenha experiências extra-curriculares, como trabalho voluntário e participação de liderança de entidades estudantis.

O programa tem uma duração total de 10 meses, sendo dividido em uma proposta de visão macro do negócio e outra parte estratégica da empresa. Nos primeiros quatro meses, os selecionados passam por cervejarias e centros de distribuição.

Após este período, os jovens atuam por um mês e meio em áreas corporativas e centros considerados de excelência. Finalmente, depois de passar por todos esses setores, eles escolhem áreas de interesse, onde são alocados e preparados para assumir posição de liderança na empresa.

adblock ativo