Inscrições abertas para fórum que discutirá economia

Estão abertas as inscrições para o I Fórum de Perspectivas Econômicas que acontece em Salvador no dia 30 de março, no Hotel São Salvador. O valor para participar do evento é de R$ 390, com descontos para estudantes de graduação e até cinco participantes da mesma empresa R$ 250 cada.

O encontro reunirá economistas, especialistas em investimentos e empresários para debater o cenário, discutir estratégias e fomentar novas possibilidades de aquecimento da economia baiana e do país.

O fórum foi idealizado pelas empresas ACT Investimentos e CIN Capital Intelectual e conta com o apoio do Grupo A TARDE.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (71) 3172-8500 ou do site da Capital Intelectual.

adblock ativo