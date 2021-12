Inovações chegam aos cemitérios com serviços para pessoas e pets

Lidar com a perspectiva da morte não é fácil, mas, para alguns empresários, ela faz parte do trabalho diário. O mercado funerário cresce em média 15% ao ano e movimentou cerca de R$ 7 bilhões no ano passado, de acordo com o Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep).

Os empresários do setor lidam com uma demanda relativamente estável ante a crise, já que as mortes são inevitáveis e as celebrações fúnebres fazem parte da tradição humana. O setor aposta, no entanto, na criatividade e na tecnologia para inovar e oferecer soluções que valorizam os seus serviços.

"O setor funerário é muito eclético. A depender do desejo da família pode-se inovar com o destino das cinzas, oferecer música ao vivo, no interior realizamos até cavalgadas no velório", conta Carlos Brandão de Melo, presidente do Sindicato de Empresas Funerárias do Estado da Bahia (Sindef-BA).

Inovações

Já existem no país, por exemplo, empresas que usam as cinzas do falecido como adubo para a plantação de uma árvore, gerando a partir da morte uma nova vida. Já o Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú (SC), fez uma parceria com a empresa suíça Algordanza para oferecer o serviço de transformação de cinzas em diamante.

Velório online

Na Bahia, uma das principais inovações na chamada "indústria da morte" é o oferecimento do "velório online", que possibilita que parentes e amigos que não podem estar presentes na cerimônia possam acompanhar pela internet.

"A família que opta pelo serviço recebe um usuário e senha, pelos quais os parentes têm acesso às imagens do velório feitas, ao vivo, por quatro câmeras", explica Roberto Taboada, gerente do cemitério Campo Santo, o único a oferecer o serviço na Bahia atualmente.

Desde o início do ano, o cemitério está passando por uma reestruturação para aumentar o número de gavetas, e conta com a tecnologia Eco No-Leak, um sistema de tratamento de gases desenvolvido no Brasil, que torna as gavetas verticais ecologicamente sustentáveis. A verticalização dos cemitérios é uma tendência mundial, já que o espaço ocupado por sepulturas no solo tem sido alvo de preocupação.

Outra inovação tecnológica é a confecção de QR Codes em todas as sepulturas criadas este ano. Apontando a câmera do celular para o código, qualquer visitante consegue acessar fotos, histórias e informações sobre o falecido, fornecidas pela sua família. Mesmo em meio aos sentimentos de saudade, muitos notaram as mudanças ao visitar o cemitério na última semana, por conta do Dia de Finados.

Em Camaçari, Bruno Vieira criou crematório para animais (Foto: Mila Cordeiro | ag. A TARDE)

Outra opção oferecida no plicativo é a de acender uma "vela virtual" e enviar uma oração para a família do falecido, que recebe a notificação do ato em tempo real. "Estamos convidando os responsáveis pelas sepulturas antigas para aderirem ao serviço", conta Roberto.

A vez dos pets

Um segmento que tem atraído muitos empreendedores pela sua possibilidade de crescimento são os serviços fúnebres para animais de estimação. O veterinário Bruno Lopes Vieira, criador do crematório animal Bye Bye Pet, viu uma oportunidade de oferecer um serviço que pouco existia.

"A cremação de pets é não só uma questão de afetividade, mas de consciência ecológica ", conta Bruno. Além de oferecer a oportunidade de uma despedida, a cremação evita que os animais sejam descartados no lixo ou em terrenos baldios.

* Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

