Infraero ofertará internet gratuita em mais 43 terminais

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) começa em dezembro o processo de instalação de um novo modelo de oferta de internet wi-fi gratuita nos aeroportos da rede. O investimento é de R$ 25 milhões, em dez anos. Atualmente, a internet sem fio gratuita é acessível em 17 terminais da empresa. Com o novo plano de ação, o serviço atenderá mais 43 terminais. Isso significa que dentro de um ano todos os 60 aeroportos da Infraero contarão com wi-fi gratuito para os passageiros.

Na próxima segunda-feira, 1º, entrará em vigor um novo contrato, referente à concessão da infraestrutura de telecomunicações sem fio, destinada à exploração comercial do acesso à internet, e que envolverá todos os aeroportos da rede. O serviço será oferecido pela Linktel, escolhida por meio de licitação. O prazo da concessão é de dez anos.

Os 17 aeroportos da Infraero que já contam com wi-fi gratuito são os de Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Cuiabá (MT), Belém (PA), Florianópolis (SC), Pampulha (MG), Vitória (ES), Aracaju (SE), São Luís (MA), Porto Velho (RO) e Maceió (AL). Nesses terminais, o serviço será mantido. Haverá apenas mudança, gradativa, da empresa que oferece o serviço.

Em até 200 dias após o início do contrato, a internet gratuita estará disponível em mais 8 aeroportos: Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Foz do Iguaçu (PR), João Pessoa (PB), Boa Vista (RR), Palmas (TO), Rio Branco (AC) e Teresina (PI).

Na etapa seguinte, que será concluída em até 280 dias após o início do contrato, serão contemplados mais 15 aeroportos: Londrina (PR), Macaé (RJ), Campo de Marte (SP), Navegantes (SC), Bagé (RS), Bacacheri (PR), Carajás (PA), Forquilhinha (SC), Campos (RJ), Altamira (PA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Jacarepaguá (RJ), Juazeiro do Norte (CE) e Joinville (SC).

Na quarta e última fase, com conclusão prevista em até 365 dias após o início do contrato, estão contemplados 20 aeroportos: Campina Grande (PB), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Macapá (AP), Parnaíba (PI), Petrolina (PE), Carlos Prates (MG), São José dos Campos (SP), Santarém (PA), Tefé (AM), Tabatinga (AM), Uruguaiana (RS), Uberlândia (MG), Uberaba (MG), Corumbá (MS), Cruzeiro do Sul (AC), Brigadeiro Protásio/Belém (PA), Pelotas (RS), Ponta Porã (MS) e Paulo Afonso (BA).

"Esse novo modelo amplia a proposta da Infraero, permitindo que todos os 60 aeroportos da rede sejam contemplados com internet wi-fi gratuita, com padrão de qualidade elevado", destaca o diretor Comercial da Infraero, André Luís Marques de Barros. O acesso gratuito será prestado nas salas de embarque doméstico e/ou internacional, por 30 minutos após o preenchimento de cadastro. Esse período poderá ser acrescido de 15 minutos, caso o passageiro responda a uma pesquisa da Infraero.

