Inflação não apresenta mudanças até ano que vem, segundo Focus

Divulgado na última sexta-feira, 3, pelo Banco Central, o Boletim Focus trouxe dados que mostram, mais uma vez, acerto do Top 5, grupo que mais acerta as previsões no boletim. Segundo o Focus, o Banco Central reduziu as perspectivas da taxa básica de juros para 2017 e 2018. O cenário básico, divulgado anteriormente, era de antecipação do ciclo de queda dos juros.

A inflação, segundo a pesquisa Focus, realizada com uma centena de economistas, não teve mudanças. A alta do IPCA segue estimada em 4,36% este ano, e em 4,50% no próximo. Tanto para 2017 quanto 2018, a meta oficial de inflação é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

O grupo Top 5 divulgou, na pesquisa anterior, uma expectativa para a Selic a 9% em 2017. Na ocasião, o valor era de 9,5%. Para 2018, a projeção caiu ainda mais, a 8,75%, ante 9,25%. Segundo um levantamento geral, divulgado nesta segunda-feira, não houve alterações na análise do Top 5, com a perspectiva para a Selic sendo de 9,25% ao final de 2017 e 9,0% em 2018.

Por sua vez, as estimativas para a atividade econômica melhoraram ligeiramente, com a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) para 2017 calculada em 0,49%, 0,01 ponto percentual a mais em relação à última estimativa, acelerando em 2018 a 2,39%, 0,02 ponto acima da semana anterior.

O BC reforçou que pode acelerar o passo em breve, com uma intensificação do ritmo de corte nos juros básicos que equivale a maior grau de antecipação desse ciclo de flexibilização, segundo ata da última reunião.

adblock ativo