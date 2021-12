Indústria encerrou 1º semestre estagnada

A produção da indústria da Bahia ficou estagnada no primeiro semestre do ano na comparação com igual período do ano passado. Abatida pelo crescente desemprego, a queda da renda e a alta taxa de juros, o setor registrou variação nula nos seis primeiros meses do ano, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento revelou também que a produção do setor caiu 6,7% em junho em comparação com junho de 2015. Ante o mês imediatamente anterior (maio de 2016), a queda foi de 1%. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

No primeiro semestre de 2016, comparando-se com o mesmo período do ano anterior, seis dos 12 segmentos da indústria geral apresentaram resultado positivo, com destaque para metalurgia, que teve aumento de 26,8%, explicado, em grande medida, pela maior produção de barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre e derivados de petróleo (5,9%), pela maior fabricação de óleo diesel e gasolina automotiva.

Também alcançaram resultados positivos produtos químicos (4,7%), celulose, papel e produtos de papel (4,6%), produtos alimentícios (3,5%) e bebidas (16,2%). Negativamente, o setor veículos (-25,9%) exerceu a principal influência negativa, pressionado pela menor produção de automóveis e de painéis automotivos. Vale citar ainda a redução de indústrias extrativas (-18,5%), produtos de minerais não metálicos (-17,9%) e produtos de borracha e de material plástico (-5,7%).

Combustíveis

No confronto junho 2016/junho 2015, seis das 12 atividades pesquisadas assinalaram queda na produção. O principal impacto negativo no período foi observado no setor derivados de petróleo (-22,4%), pressionado, principalmente, pelo menor processamento de óleos combustíveis, óleo diesel, naftas para petroquímica, gasolina e parafina.

Outros resultados negativos no indicador foram registrados em veículos (-16,8%), indústrias extrativas (-26,1%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-25,5%), produtos de minerais não metálicos (-12,1%) e produtos de borracha e de material plástico (-4,4%). As principais contribuições positivas vieram de metalurgia (23,8%), em razão da maior produção de barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre e ouro; e produtos químicos (6,4%), atribuída a maior produção de amoníaco, ureia, polietileno linear e PVC.

Outros estados

A redução no ritmo da produção industrial nacional, com taxa de 6%, na comparação de junho de 2016 com o mesmo mês do ano anterior, foi acompanhada em 10 dos 14 locais pesquisados, com destaque para os recuos mais acentuados assinalados por Espírito Santo (-27,9%), Amazonas (-8,5%), Pernambuco (-7,5%) e Bahia (-6,7%). Por outro lado, Pará (14,7%), Mato Grosso (12,2%), Rio Grande Sul (3,3%) e Santa Catarina (0,6%) obtiveram resultados positivos.

Assim como a média nacional registrou taxa negativa de 9,1% no primeiro semestre de 2016, 11 dos 14 locais pesquisados também apontaram taxas negativas. As principais quedas foram observadas no Espírito Santo e Pernambuco.

adblock ativo