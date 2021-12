Indústria da construção define em Salvador agenda para 2016

Os empresários do setor imobiliário vão aproveitar o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil (Enic), que acontece em Salvador, entre 23 e 25 deste mês, para pressionar o governo a manter investimentos em infraestrutura e o cronograma do Minha Casa, Minha Vida.



O evento, que anualmente reúne as cabeças pensantes do setor para avaliar o cenário do ano seguinte, vai ter como discussões mais quentes a continuidade do programa Minha Casa, Minha Vida, e a manutenção dos investimentos em portos, estradas e ferrovias como forma de incentivar a economia.



"O principal tema do Enic é a questão dos gastos públicos. O governo não pode gastar mais do que arrecada. E tem que escolher bem as prioridades", afirmou em entrevista ao A TARDE José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), entidade que realiza o Enic.



Martins defende a manutenção dos investimentos em logística. "A nossa infraestrutura é uma piada", crava o executivo. E os pleitos do setor devem ser levados mais uma vez ao governo federal aqui em Salvador.



"Vamos cobrar e pressionar", resume o empresário Vicente Mattos, dono da Concreta e coordenador-geral da Comissão Organizadora da Enic 2015.

O fórum tem como objetivo definir quais são as estratégias a serem colocadas em prática junto aos três níveis de governo (federal, estaduais e municipais) e os parlamentares.



"Uma das funções do evento é pressionar pela formulação de políticas públicas para a construção civil", afirma Mattos. Das discussões que surgem, desde a reunião do conselho administrativo até as discussões plenárias, com representantes de integrantes da Ademi e do Sinduscon de todos os estados.



O encontro deste ano vai ter cinco comissões temáticas de caráter técnico: Meio Ambiente, Indústria Imobiliária, Obras Públicas, Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade e Políticas de Relações Trabalhistas.



"Na questão ambiental, um assunto central é a questão dos recursos hídricos, nesse momento em que temos enfrentamos escassez de água em São Paulo", afirmou Mattos.



Reflexos em Salvador Com a presença de autoridades locais no evento (o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto foram convidados para a abertura), o setor da construção espera discutir avanços no mercado imobiliário soteropolitano a partir da aprovação do Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano (PDDU). "Temos que discutir qual será o impacto do PDDU e das obras de mobilidade em Salvador no mercado imobiliário", avaliou o presidente do Sinduscon-Bahia, Carlos Henrique Passos.



O Enic é o mais importante evento do setor da construção civil. "É um evento muito disputado pelas cidades. Para receber o encontro este ano, tivemos que fazer a proposta em 2010", afirma Vicente Mattos, da Concreta.

