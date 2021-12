Indústria cresce 3,8% no trimestre

Mesmo a passos lentos e ainda a reboque das expectativas quanto à conjuntura econômica do país, a indústria baiana já começa a dar sinais de recuperação. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 10, nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na avaliação dos três primeiros meses deste ano com igual período do ano passado, a Bahia ficou entre os três estados que conseguiram registrar crescimento da produção industrial, dentre os 15 estados e regiões pesquisados pelo IBGE.

O crescimento de 3,8% só ficou atrás dos índices registrados no Pará (10,8%) e Mato Grosso (6,6%). Em todos os demais, houve queda na produção, gerando um recuo médio nacional de 11,4% no país. A maior queda no trimestre foi registrada em Pernambuco: 27%. São Paulo e Rio de Janeiro também tiveram desempenho negativo: 13,6% e 10%, respectivamente.

Segundo o levantamento, o sobrefôlego da indústria baiana foi puxado pelos segmentos de produção de coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis. Os setores puxaram o desempenho da indústria local, revertendo a perda de 8,9% observada no último trimestre de 2015.

"No geral, cinco dos 12 segmentos da indústria influenciaram o resultado, com destaque para derivados de petróleo, que teve aumento de 39,6%", destacaram os economistas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), ao avaliar a pesquisa do IBGE. "Importante ressaltar também os resultados positivos assinalados por metalurgia (21,5%)", frisa documento da SEI divulgado nesta terça.

Março

Considerando só a evolução de março para fevereiro, a Bahia (8,1%) e o Amazonas (22,2%) foram os únicos que apresentaram variação positiva, sendo que, no caso baiano, eliminou-se parte do recuo de 8,6% assinalado em fevereiro.

Na avaliação do acumulado ano, no comparativo, portanto, do mês de março com igual mês em 2015, a Bahia ainda configura na lista dos estados com desempenho negativo: - 7,2%.

O índice reflete o freio do setor de veículos automotores, reboques e carrocerias (com queda de 30,8%), fruto da menor fabricação de automóveis pela Ford e, consequentemente, de peças pelas empresas sistemistas do complexo automotivo baiano.

Ainda assim, a retração baiana ficou menos ruim que a média nacional, que sofreu recuo de 11,4% no mesmo período. Nesse item, apenas o estado Pará, com crescimento de 7,3%, e Mato Grosso, 4%, foram as exceções.

