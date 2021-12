Indústria baiana tem o segundo pior resultado do País

A produção industrial da Bahia sofreu queda histórica no último mês de dezembro, recuando 15,6%, em relação ao mês imediatamente anterior. Foi a quarta taxa negativa consecutiva, acumulando queda de 20,3%.

O desempenho baiano foi o segundo pior do País. A maior queda foi de Minas Gerais (16,4%.) e São Paulo registrou resultado negativo de 14,9% em dezembro. Esses números foram piores do que a média nacional, recuo de 12,4%, o maior desde 1991, quando teve início série histórica da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O comportamento nas taxas foi negativo em seis dos nove setores pesquisados. Maior destaque para os produtos químicos (-41,1%), causado pela menor fabricação de etileno não-saturado e polietileno de baixa densidade.

Redução também no refino de petróleo e produção de álcool (-10,7%), puxada pela baixa na produção de óleo diesel e naftas; e veículos automotores (-100%), por conta paralisação na produção de automóveis por férias coletivas na Ford.

Nem tudo foi desaceleração na indústria em dezembro. Contribuições positivas de alimentos e bebidas (16,5%) e celulose e papel (14,2%), creditadas, respectivamente, ao aumento da produção de óleo de soja refinado, farinhas; e da celulose.

