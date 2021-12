Indústria baiana tem maior perda na participação do PIB

A Bahia foi o estado que registrou maior perda de participação da indústria no Produto Interno Bruto dos estados, conforme estudo divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria. Entre 2010 e 2013, a queda foi 6,6 pontos percentuais.

A queda nominal de 24% do segmento de transformação é a principal razão. Os setores que sofreram maior retração nominal no período foram os de informática, eletrônicos e ópticos (-46,9%), veículos automotores (- 32,9%) e metalurgia (-23,9%).

A perda de participação da indústria baiana no PIB veio acompanhada de uma perda de diversidade setorial na indústria: a Bahia passou do 10º estado mais diversificado em 2010 para a 15ª colocação em 2013.

Entrando na crise

O estudo também revelou mais dados sobre o PIB industrial baiano no período, até 2013, portanto, ainda antes do acirramento da crise no país. O valor agregrado do PIB industrial para o período foi de R$ 36,5 bilhões, com participação de 3,2% na indústria nacional. Neste item, a queda de participação é ainda maior que no PIB estadual: 0,8%. O setor, entretanto, tem participação significativa na economia local: 20,5%, respondendo pelo maior PIB industrial do Nordeste.

O estudo ainda revela que os principais setores representativos da indústria baiana são: construção (41,4%), derivados de petróleo e biocombustíveis (14,6%), serviços industriais de utilidade pública (8,2%). As exportações do setor geraram negócios da ordem de US$ 5,5 bilhões, aproximadamente.

O levantamento ainda mostrou que o número de trabalhadores da indústria no estado, na época, superava os 431,5 mil, com salário médio de R$ 2.119,70 (6,3% abaixo da média nacional).

Queda nacional

A contribuição da indústria para o PIB brasileiro caiu 2,5%, passando de 27,4% para 24,9%. De 2010 a 2013, 23 unidades da federação registração queda na participação.

