Indústria amplia produção de fios de cobre em Dias D'Ávila

A indústria de metais Paranapanema ampliou a capacidade da produção de fios de cobre em sua unidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, com a inauguração, na segunda-feira, 26, de uma nova trefila - máquina que modela vergalhões para transformá-los em fios.

Com investimento de aproximadamente R$ 12 milhões no projeto, a máquina vai ampliar em 60% a capacidade de produção de fios, de 50 mil toneladas para 80 mil toneladas por ano. A ampliação vai gerar 25 novos empregos.

A empresa tem atualmente participação em 53% no mercado nacional de cobre e ligas, além de exportar o produto para outros países. O presidente da Paranapanema, Christopher Akli, afirma encarar o momento como uma celebração em um cenário "desafiador para a economia", em que o país enfrenta problemas de infraestrutura, e a Paranapanema vive impasses em relação ao fornecimento de energia pela Chesf.

"Apesar do ambiente desafiador dos últimos meses, decidimos continuar avançando de maneira prudente, mas determinada, para continuar essa aventura que começou aqui na Bahia no final dos anos 1970, fazendo do estado o celeiro do cobre refinado de alta qualidade. Nós somos o único produtor de cobre refinado e abastecemos toda essa indústria", afirma Akli.

Com a ampliação, a Paranapanema pretende ampliar o market share. "Serão quase 30 mil toneladas de fio a mais que nós vamos estar vendendo. São US$ 200 milhões a mais de produtos que vão para o mercado brasileiro. Sendo que 60% desse produto irão para a construção civil. Nós estamos acompanhando o crescimento do país", diz o executivo.

O governador Rui Costa fez a primeira visita oficial de seu mandato ao Polo Petroquímico de Camaçari, fato enfatizado em seu discurso. "Nasci aqui profissionalmente e politicamente. Volto na condição de quem quer promover o desenvolvimento e a verticalização da produção de todas as empresas instaladas na região. A nossa meta é verticalizar a produção existente e trazer mais investimentos para gerar mais empregos", diz.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, James Correia, para a planta da Paranapanema o governo do Estado definiu como incentivo fiscal um desconto de 80% no ICMS, dentro do projeto Desenvolve.

