Indústria aguarda por acordo de longo prazo para a nafta

A indústria petroquímica baiana aguarda com expectativa por um novo contrato de longo prazo entre a Petrobras e a Braskem em relação ao preço da nafta. O contrato atual vence no próximo sábado. A matéria-prima é fornecida pela estatal para a Unidade de Insumos Básicos (Unib) da Braskem, no Polo de Camaçari. A partir da nafta, a empresa produz os itens básicos usados por, praticamente, toda a cadeia nacional de químicos e plásticos.

O setor vive em clima de incerteza desde 2013, quando a falta de consenso nas negociações fizeram com que os contratos, até então de cinco anos, fossem firmados em curto prazo. Desde então, foram três aditivos de seis meses, sendo que o último, firmado em agosto, foi de apenas dois meses, mantendo as condições do anterior.

Expectativa

Em recente pronunciamento, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, comprometeu-se a intermediar as negociações, citando, inclusive, a possibilidade de contratos de até 15 anos, o que animou o setor. "A indústria agora aguarda pelo anúncio de um novo contrato definitivo até o dia 31, até por conta dos impactos já gerados nos projetos de grandes empresas nacionais e estrangeiras", diz Mauro Pereira, superintendente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic).

Pereira cita o exemplo da empresa química alemã Styrolution que adiou os planos de projetos em Camaçari, por conta da indefinição em relação ao fornecimento da nafta no Brasil. "Trata-se de um insumo essencial para as indústrias farmacêutica e, também, de plásticos, cosméticos, fertilizantes, automóveis e construção civil, que vivem uma insegurança, em cadeia, diante da falta de um contrato de longo prazo", explica.

"Só no Polo de Camaçari, são, aproximadamente, 45 mil trabalhadores de empresas que dependem direta ou indiretamente da nafta", frisou. Em todo o país, são 2 milhões de pessoas, como estima o Cofic.

Custo de importação

O impasse nas negociações começou quando a Braskem passou a discordar da Petrobras, que agora quer embutir no preço do produto os custos com a importação da nafta. Conforme explicou Pereira, a questão é que a nafta produzida somente pela Petrobras no Brasil é suficiente para abastecer quase que, em absoluto, a indústria nacional e a Braskem acha que não tem de pagar pela cota de importação, que é uma opção comercial da Petrobras. A estatal, por outro lado, alega que o preço do produto deve ter um referencial internacional.

O documento de 2008-2014 previa flutuação de preço entre 92,5% a 105% do valor praticado na Europa, o chamado circuito ARA (Amsterdã, Roterdã e Antuérpia). Diante do impasse, a Braskem propõe agora que o acordo não seja mais baseado apenas em ARA, mas numa média que também considere os valores praticados nos Estados Unidos, o que, na prática, amplia a margem do preço para 90% a 110% de ARA.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, defende que "o modelo de contrato deva contemplar oscilações do preço do petróleo". E lamenta o caso da Styrolution: "O projeto tinha as melhores condições para acontecer na Bahia".

adblock ativo