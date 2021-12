Índice de vacinação contra aftosa alcança 95,50% na Bahia

A segunda etapa de vacinação contra febre aftosa na Bahia, realizada em novembro de 2014, alcançou o índice de 95,50%, melhor resultado dos últimos dois anos.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 21, pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Ao todo, foram vacinados 3.340.753 dos 3.498.301 bovinos e bubalinos jovens (com idade até dois anos).

A meta da Adab agora é superar, em maio de 2015, os resultados da primeira etapa de vacinação obtidos em 2011, de 98,01%.

Entre as regiões que obtiveram melhores índices na última campanha estão Irecê (99,19%), Juazeiro (97,72%), Itaberaba (97,50%), Barreiras (96,95%) e Teixeira de Freitas (96,91%).

A Bahia finalizou o ano de 2014 com a manutenção do alto índice atingido na mesma etapa de 2013 (95,12%). Movidos pelo slogan da Campanha, "Seu bezerro vai sonhar grande", a equipe de Juazeiro conseguiu sair do pior índice (78,67%) da 1ª etapa de 2014 para o segundo maior percentual entre as 15 coordenadorias regionais e o escritório em Salvador.

