Índice de desemprego fica estável na RMS em agosto

A Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela SEI, em parceria com Dieese, Setre e Seade, mostra que a taxa de desemprego total da região metropolitana de Salvador (RMS) permaneceu em 25,7% da população economicamente ativa (PEA), em agosto. Segundo suas componentes, a taxa de desemprego aberto passou de 18,6% para 18,2%, e a de desemprego oculto, de 7,1% para 7,5%.

O contingente de desempregados foi estimado em 493 mil pessoas, seis mil a mais do que no mês anterior. Segundo a pesquisa, este resultado decorreu do crescimento da PEA (aumento de 26 mil pessoas) em número superior ao acréscimo da ocupação (mais 20 mil postos de trabalho).

