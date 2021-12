Índice de Custo da Construção Civil desacelera em Salvador este mês

Segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), que calcula o valor relativo a materiais, equipamentos e serviços prestados na área da construção civil, houve uma desaceleração na taxa de variação do INCC-M na passagem de novembro para dezembro em Salvador.

Assim como aconteceu com a média nacional que ficou em 0,14%, abaixo do resultado de 0,28% em novembro, a capital baiana teve um decréscimo de 0,27% registrado em novembro, para 0,15% no último mês de 2017.

Segundo a FGV, além de Salvador, cinco capitais apresentaram desaceleração nas suas taxas de variação do INCC-M na passagem de novembro para dezembro: Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Em contrapartida, Recife registrou variação mais acentuada que no mês anterior.

Equipamentos

Na pesquisa divulgada na última terça-feira, a FGV informou que dos quatro subgrupos componentes, o índice relativo a materiais e equipamentos foi o único que houve aumento na taxa de variação, isso porque o grupo apresentou um acréscimo de 0,22% depois do índice registrado no mês anterior, com uma taxa de 0,61%.

A pesquisa também apontou que, dos quatro subgrupos componentes, três apresentaram decréscimo em suas taxas de variação, destacando-se materiais para estrutura, cuja taxa passou de 1,21% para 0,58%. Entre os materiais, o que apresentou a maior taxa de desaceleração da inflação dos preços de forma positiva em dezembro foi vergalhões e arames de aço ao carbono, que variou de 5,51%, em novembro, para 2,66% este mês. A tabela também destaca itens como argamassa (0,24% para 1,25%), cimento Portland comum (1,05% para 0,85%), elevador (-0,16% para 0,47%) e tubos e conexões de ferro e aço (0,55% para 0,81%).

Tubos e conexões

Entre os itens, entretanto, que foram destaque de queda em dezembro ante novembro estão: tubos e conexões de PVC (-0,06% para -2,72%), massa de concreto (-0,03% para -1,70%), vale-transporte (-0,08% para -0,34%), pias, cubas e louças sanitárias (-0,24% para -0,53%) e eletrodutos de PVC (-0,23% para -0,75%).

No grupo referente a serviços, houve também uma desaceleração, já que em novembro a parcela apresentou uma taxa de 0,09%, em dezembro, esse número caiu para 0,03%. Neste grupo, a FGV chama atenção para a desaceleração de refeição pronta no local de trabalho, cuja taxa passou de 0,48% para 0,08%.

Já o índice referente à mão de obra registrou um acréscimo de 0,07% em dezembro. Isso devido aos reajustes salariais de várias categorias que ocorreu em Recife, já que último mês não houve variação em novembro (0,0%). No ano, a variação percentual no valor referente à mão de obra, foi de 4,98%.

O valor do INCC-M é calculado pela FGV com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Os dados são acompanhados com atenção tanto pelo setor da construção civil quanto pelos consumidores e as pequenas reformas.

