Indicador revela que brasileiros não estão preparados para imprevistos

Sufoco na hora de comprar algum presente, falta de recursos para lidar com imprevistos, dificuldade para fechar as contas no azul. Estes são alguns sintomas de que a vida financeira não vai bem e que, nestes tempos de crise, acometem uma parte expressiva dos brasileiros. É diante desse quadro que o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), com o apoio de pesquisadores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), lança um indicador inédito de bem-estar financeiro do brasileiro. De acordo com os dados, 63% dos consumidores afirmam não estar preparados para lidar com imprevistos e apenas 12% disseram ter a capacidade de lidar com despesas inesperadas.

A proteção contra imprevistos é um dos quatro pilares que sustentam o indicador, ao lado do controle sobre as finanças, os objetivos financeiros e a liberdade para fazer escolhas. O nível de bem-estar financeiro de cada consumidor varia de acordo com respostas dadas em dez questões que passam pelos quatro pilares.

Numa escala que varia de zero a 100, quanto mais próximo de 100, maior o nível médio de bem-estar financeiro da população; quanto mais distante de 100, menor o nível.

Negligência

Em novembro de 2017, o indicador marcou 47,4 pontos. Calculado desde julho de 2017, ao longo desses meses os resultados exibiram pouca variação, ficando praticamente estáveis. "Ainda temos uma taxa de desemprego bastante elevada, e isso coloca as famílias em situação de aperto. Não só a crise, entretanto, põe as pessoas em dificuldade – muitas vezes a negligência com o controle das finanças também pesa. Investigar como o consumidor se relaciona com o dinheiro é importante porque uma vida financeira mal administrada pode afetar a saúde, a produtividade e até as relações familiares", afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Outro importante pilar pesquisado no indicador é o controle das próprias finanças: 48% dos consumidores disseram acreditar que, por causa da forma como administram as finanças, alcançarão as coisas que querem na vida, mas 24% mostraram-se pouco confiantes a respeito disso. A preocupação com a possibilidade de o dinheiro que se tem acabar descreve cerca de 33% dos consumidores, segundo aponta o novo indicador.

