Incentivos fiscais buscam aliviar perdas com a pandemia

Ligados à carga tributária, os incentivos fiscais são benefícios concedidos pelo poder público para empresas e o principal objetivo é movimentar determinado setor do mercado. Mas, diante dos efeitos devastadores da pandemia sobre a atividade econômica, tornou-se imprescindível a ação dos governos das três esferas para atuar nesta situação.

Na quinta-feira, 15, o governo federal editou um decreto que aumenta os incentivos na Zona Franca de Manaus e determinou que bens de informática industrializados na região terão isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e redução no Imposto de Importação (II).

E a Câmara dos Deputados pode votar na terça, 20, a Medida Provisória (MP) 992/20, que cria um incentivo contábil para estimular bancos a emprestarem dinheiro de capital de giro a micro, pequenas e médias empresas em razão da pandemia de Covid-19. O incentivo pretende favorecer os empréstimos de bancos a empresas cuja receita bruta tenha sido de até R$ 300 milhões em 2019. Esse incentivo aos bancos será na forma de um crédito presumido a ser apurado de 2021 a 2025 em igual valor ao total emprestado às empresas. Entretanto, os empréstimos deverão ser contratados até 31 de dezembro de 2020.

Segundo Carlos de Souza Andrade, presidente da Fecomércio-BA, "desde o início da pandemia, o Governo Federal tem buscado facilitar o cumprimento de obrigações acessórias e diferido o pagamento de alguns tributos. O mais importante foi a postergação dos impostos pagos pelas empresas do Simples Nacional. No que diz respeito ao governo estadual, ainda aguardamos atitudes que minimizem os impactos dessa crise nas empresas do setor terciário da Bahia, sendo, nesse momento, o principal pleito da Fecomércio-BA a edição de um REFIS - programa de recuperação fiscal para as empresas, que permite o perdão de multas e juros cobrados por débitos tributários-, que já foi autorizado pelo Confaz', destaca Andrade.

"No plano municipal, a prefeitura de Salvador sancionou recentemente um programa de parcelamento, que no nosso entender ainda é uma medida um tanto incipiente, mas que dá certo alívio para os empresários de Salvador. Esperamos que os projetos de desoneração e simplificação tributária continuem, pois os efeitos da pandemia ainda prejudicam as empresas em sua tentativa de retomar suas atividades”, finalizou.

Silas Santiago, gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, explica que o Sebrae apoia o PLP 200/2020, de autoria do senador Jorginho Mello, que prevê moratória dos tributos do Simples Nacional, devidos entre abril e setembro de 2020, com pagamento parcelado e facilitado a partir de fevereiro de 2021.

"Os tributos federais do Simples foram prorrogados, com os vencimentos de maio, junho e julho sendo prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Mas agora as empresas estão sentindo o peso de ter que pagar duas guias simultâneas nesses meses, sendo a do mês e a prorrogada. Como os recursos estão escassos em virtude da pandemia, o segmento tem manifestado dificuldades financeiras para cumprir com esses compromissos", destacou Silas Santiago.

Ele lembrou que todos os segmentos da atividade econômica sentem as dificuldades da pandemia, com paralisação parcial ou total das atividades por determinado período em 2020. Mas alguns setores vão sentir com mais rigor os efeitos e demorar mais tempo para se recuperar, a exemplo do turismo e economia criativa, detalhou.

PPI

Lançado pela Secretaria da Fazenda de Salvador (Sefaz), o plano Medidas Tributárias e Fiscais ou Programa Especial de Parcelamento Incentivado de Débitos (PPI/Pandemia) oferece benefícios a cidadãos e empresas em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TRSD) e Imposto Sobre Serviços (ISS), TFF, Taxa de Vigilância Sanitária, ITIV anterior a 8 de junho de 2017 e constantes em documentos fiscais (autos de infração e notificações fiscais de lançamento) e outros tributos, além de débitos não tributários inscritos em dívida ativa. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o PPI/Pandemia negociou mais de R$ 29 milhões em dívidas.

Não estão incluídos multas de trânsito, multas contratuais, cobranças do Tribunal de Contas, ISS retido na fonte, entre outros.

O programa oferece uma condição de desconto para contribuintes cujos vencimentos dos débitos tenham ocorrido até 29 de fevereiro de 2020 e outra mais vantajosa para quem se endividou no auge da pandemia, entre 1º de março e 31 de julho de 2020, com correção de juros pela taxa Selic, no parcelamento entre 13 e 48 vezes. Em outras condições, há abatimento de até 20% no valor principal da dívida, sem cobrança de juros e multas.

Quem quiser quitar, à vista, os débitos vencidos até 29 de fevereiro deste ano, ou seja, antes da pandemia na cidade, terá 10% de desconto sobre o valor principal da dívida e de 100% sobre multas e juros.

Quem optar por dividir em 12 vezes, haverá 100% de desconto sobre o valor de multas e juros. Já na divisão entre 13 e 48 vezes, o desconto alcançará 80% sobre o valor de multas e juros. Para os contribuintes pessoas físicas ou jurídicas, que contraíram débitos entre 1º de março a 31 de julho de 2020, o desconto para pagamento à vista será de 20% no valor principal, sem multas e juros. Quem optar por pagar em 12 vezes, haverá 10% de desconto sobre o valor principal do débito e de 100% sobre juros e multas. E quem desejar pagar entre 13 e 48 vezes, terá 90% de desconto sobre multas e juros, também com correção pela Selic. Os benefícios prosseguem até o dia 30 de outubro, com adesão pelo site ppi.salvador.ba.gov.br.

