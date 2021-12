Inadimplência do consumidor sobe 16,4% no primeiro semestre

A inadimplência do consumidor teve alta de 16,4% no primeiro semestre de 2015, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado de junho de 2015, em relação a maio, registrou alta de 5,9%. Os dados divulgados hoje (20) são da Serasa Experian.

No semestre, o valor médio das dívidas não bancárias - cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia, energia elétrica, e água - cresceu 24,6% no primeiro semestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2014.

Já os valores médios das dívidas com cheques sem fundos e da inadimplência com os bancos cresceram 10,9% e 0,9%, respectivamente. O valor médio dos títulos protestados teve queda de 3,3%.

"O crescimento significativo da inadimplência do consumidor neste primeiro semestre de 2015 pode ser explicado pelas altas da inflação, que corrói o poder de compra dos consumidores; das taxas de juros, que encarecem as dívidas, e do desemprego, que faz o trabalhador perder a sua principal fonte de renda", informou a Serasa, em nota.

