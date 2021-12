Inadimplência da taxa de condomínio cresce 15%

Somente nos três primeiros meses deste ano o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) contabilizou 571 processos referentes ao atraso no pagamento das taxas de condomínio no Estado, contra 497 no mesmo período de 2012. O crescimento, de quase 15%, podia ser bem maior. Nos últimos cinco anos, apenas os Balcões de Justiça e Cidadania do TJ-BA foram responsáveis pela conciliação de cerca de 9,5 mil acordos cíveis - na maioria envolvendo condomínios. O que significa dizer que uma quantidade muito superior de ações nessa área foi originada, mas não chegou a virar processo.

Especialista em direito imobiliário, o advogado Adriano Argones lembra que é preciso cautela com esse tipo de dívida. Segundo ele, o não pagamento das taxas condominiais, assim como as de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o financiamento do próprio imóvel, além de atrasos para com o empregado doméstico são motivos para que o "bem de família" vá a leilão.

"Essa é uma situação em que não há muito o que questionar, e a melhor saída é sempre a negociação, pois o imóvel da família pode ir a leilão. Fora isso, é ficar atento se o credor (condomínio) não está imputando na ação despesas da cobrança, como os honorários advocatícios, ou se a incidência de juros está prevista na convenção ou regimento interno", ressalta o advogado.

Para o professor e consultor de finanças Antônio Raimundo Magalhães, o quadro não deixa de revelar, no entanto, uma fragilidade na saúde financeira das famílias. Segundo a Pesquisa de Inadimplência e Endividamento do Consumidor, apurada este mês pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 62,9% dos grupos familiares estão endividados - principalmente com o cartão de crédito, cheque especial, carnês de lojas, prestação de carro ou seguro.

Prestações - Ainda de acordo com o levantamento, cerca de 30% do rendimento dessas famílias está comprometido com dívidas assumidas, muitas vezes, há mais de um ano. Segundo o professor, o crédito facilitado, de um modo geral, fez com que as pessoas passassem a fazer compras "pensando sempre que aquela prestação caberia no seu orçamento".

"Acontece que hoje já são tantas parcelas que, quando se dão conta, percebem que não há mais como pagar. E logo encontram razões para isso. Em se tratando dos condomínios, quem tem um filho só acha que não é justo pagar igual a quem tem três. E por aí vai. O consumo é muito grande. É preciso rever os gastos", alerta ele.

De acordo com a síndica profissional Eunice Ribeiro, só se caracteriza como inadimplência atraso superior a 60 dias no pagamento da taxa de condomínio. Nesse período, ela explica, são enviadas duas cartas "lembrando" do débito.

"Passados 90 dias, o condomínio pode solicitar que uma assessoria jurídica faça a cobrança judicialmente. Como síndica, esgoto sempre primeiro as possibilidades de um acordo entre as partes, apesar de neste tipo de ação a setença sempre ser favorável ao condomínio. Mas, desse modo, pagamos cerca de 20% do valor recebido a título de honorários", conta Eunice.

Ainda segundo ela, deve vigorar em Salvador, em breve, assim como já acontece em São Paulo, o protesto de cotas de condomínio e aluguel por cartórios oficiais. "O que é mais eficiente do que simplesmente negativar o nome", revela ela.

| Minimizando os efeitos da inadimplência |

Fundo de prevenção à inadimplência - Com recolhimento mensal, este fundo deve ser "encarado" como despesa ordinária, para qual inquilinos e proprietários deveriam colaborar.

Fundo de Reserva - Se, por outro lado, esse for usado para cobrir despesas de manutenção (ordinárias), deixadas a descoberto pela inadimplência, deve haver um rateio entre os moradores (inclusive inquilinos) para repor o que foi gasto. Isso porque o fundo é legalmente uma despesa extraordinária.

Cobrança aos inadimplentes - Deve ser ágil, com contato direto ou via carta logo após o vencimento da taxa mensal.

Ação de cobrança - Feita sempre em nome do proprietário atual da unidade, pois pode culminar com a penhora do imóvel para o pagamento da dívida.

adblock ativo