Inadimplência acima de 10% resulta na criação de taxas extra

Entra ano, sai ano, e a inadimplência em condomínios continua tirando o sono de muitos síndicos - e o bom humor de quem está em dia com suas obrigações. De acordo com o presidente do Sindicato da Habitação da Bahia (Secovi), Kelsor Fernandes, o atraso no pagamento das cotas mensais prejudica o "conjunto" como um todo e, acima de 10%, inviabiliza administrações e resulta na criação de taxas extras.

Ainda de acordo com Fernandes, de um modo geral, a inadimplência em residenciais costuma girar em torno de 10%, "o que, diga-se de passagem, já é bastante alta", afirma.

"Administradores e síndicos devem ficar atentos e nunca deixar ultrapassar o limite máximo de duas mensalidades atrasadas. A partir daí, devem acionar imediatamente a Justiça, para evitar um dano maior ao condomínio. Condomínio não trabalha com folga (no caixa)", diz Kelsor Fernandes.

Furo na programação

Na avaliação da síndica profissional Eunice Ribeiro, nenhum percentual (de inadimplência) é benéfico ao condomínio. Segundo ela, os condomínios operam com previsão orçamentária - para o exercício anual - "e atrasos terminam furando esta programação".

"Se o condomínio tem fundo de reserva aplicado, acaba lançando mão deste instrumento que seria para as despesas extraordinárias, para arcar com as ordinárias. Quando não se tem este fundo, lança-se mão de taxas emergenciais e, ou mesmo, aumento da cota, penalizando assim os adimplentes", diz.

Ainda segundo Eunice, os principais danos ou consequências quando do atraso no pagamento por parte de alguns condôminos são "visíveis".

"A má conservação do patrimônio é o maior e o pior deles. Sem recurso, o síndico não pode realizar as manutenções preventivas, o que acarreta nas corretivas - necessárias para preservar o bem comum, mas ainda mais caras", conta Eunice.

Para a gerente da ACS Administração de Condomínios e Contabilidade, Linda Carvalho, a inadimplência ainda é "um grande desafio a ser vencido".

Segundo a administradora, atrasos implicam o não pagamento das despesas e gera descontentamento aos que são comprometidos com os pagamentos de suas taxas.

"Esses casos normalmente resultam em reajuste da taxa condominial e ou implantação de taxas extras; cobranças administrativas por meio de cartas; e, em último caso, cobrança judicial contra ao proprietário da unidade, o que pode levar até mesmo à penhora do imóvel. Só que a contratação de um advogado gera um outro custo para o condomínio", conta.

"É preciso muita cautela com esse tipo de dívida. O não pagamento das taxas condominiais é motivo para que o imóvel da família vá a leilão. A melhor saída é sempre a negociação", afirma o advogado Adriano Argones, especialista em direito imobiliário.

adblock ativo