Impostômetro atinge a marca de R$ 700 bilhões na quarta

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) alcançará a marca de R$ 700 bilhões em recolhimento de tributos nesta quarta feira, 12. O valor representa o total pago pelos brasileiros em tributos federais, estaduais e municipais desde 1º de janeiro. Em 2012, esse montante só foi registrado oito dias depois, no dia 20 de junho.

Em nota divulgada nesta terça-feira, 11, o presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Rogério Amato, ressaltou a importância do início da implantação da Lei 12.741/12, que exige que notas e cupons fiscais mostrem o valor do imposto cobrado, para que os brasileiros tenham mais consciência do valor gasto em tributos. "A população precisa ser informada sobre o que paga, como acontece em vários lugares do mundo", disse.

A lei do imposto da nota entrou em vigor ontem, 10, mas pelo período de um ano ela terá apenas um caráter de fiscalização e experimentação, não haverá multas ao lojista que descumprir a exigência.

Dia dos Namorados - A ACSP também divulgou a carga tributária embutida no preço final dos principais itens procurados para o Dia dos Namorados, que será comemorado amanhã. Segundo a entidade, com base em dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), perfumes importados e nacionais têm, respectivamente, 78,43% e 69,13% de impostos no preço do produto. Um buquê de flores tem 17,71% de tributos embutidos. Outros destaques são vinho (54,73%), joias (50,44%), bolsa de couro (41,52%) e telefone celular (39,80%).

